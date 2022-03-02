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遠傳攜愛立信 MWC展出全球第一個「5G SA多切片測試」

經濟日報 / 記者楊伶雯／台北即時報導
遠傳攜愛立信在MWC展出全球第一個「5G SA多切片測試」。圖／遠傳提供
遠傳攜愛立信在MWC展出全球第一個「5G SA多切片測試」。圖／遠傳提供

通訊界年度盛事「2022 世界行動通訊大會」(Mobile World Congress，MWC)2/28起在西班牙巴塞隆納盛大開展，睽違兩年重啟實體展覽，也展現通訊界充沛的研發活力，呼應今年大會展覽主題「Connectivity Unleashed」，強調釋放5G連接的無限可能，遠傳（4904）與愛立信攜手展示全球第一個「5G獨立組網多切片測試」，秀出台灣5G領先全球的傲人實力。

遠傳強調，5G獨立組網是當前全球網路發展的重點，網路切片技術更是加速5G應用商轉的關鍵，展示攤會吸引眾多產官學界人士駐足參觀。

遠傳與愛立信去年11月初宣布完成全球第一個5G獨立組網多切片測試，並且成功在搭載Android 12版本作業系統的手機中導入URSP(UE route selection policy，使用者路由選取策略)功能，讓同一支手機中能存取多個使用者設定檔 (user profile)，對應不同網路切片服務，創下全球5G新里程碑。

遠傳表示，網路切片技術結合URSP(使用者路由選取策略)，可以針對特定的使用場景和需求量身打造不同的網路切片，例如重要的視訊會議、高畫質的演場會、進行遠距診療等，能享受高品質、安全穩定的獨立網路支援。目前遠傳與愛立信在進行商用方案評估及驗證，以期未來在佈署完成的5G獨立組網上提供高品質的網路切片服務。

遠傳與愛立信去年7月攜手成立全台首座「雙模全5G 核心網路實驗室」，成功建置5G獨立組網測試平台，全面推動5G網路從非獨立組網邁向獨立組網架構。並在去年11月攜手完成5G獨立組網多切片測試，創下全球首例；在5G獨立組網架構中整合網路切片技術，是釋放5G無限潛能、實現5G AR/VR多視角、遠距醫療、元宇宙相關等殺手級應用的關鍵，未來遠傳將全力加速商業模式發展，期望帶動台灣產業領先世界。

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