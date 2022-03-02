竹科2021年產值飆破1.5兆開啟新里程碑 今年將持續攀升

新竹科學園區管理局今日發布最新統計，竹科2021年整體營收金額飆破1.5兆元，達1.59兆元，年增27.7%，出口金額也達1.593兆元，也是飆破1.5兆元；受原物料及電子零組件需求增加，進口金額6,451.78億元，年增20%。

竹科管理局表示，竹科廠商去年整體營收和出口金額雙雙創新高紀錄，主因5G、HPC驅動半導體需求成長，包括車用、手機等眾多終端產品的半導體含量大增下，全球半導體產業蓬勃發展，然因疫情、邊緣政治、供應鏈斷鏈及塞港等因素，去（2021）年上演了罕見的晶片荒，而台灣居關鍵角色，尤其竹科發揮半導體產業聚落效應，涵蓋上、中、下游廠商營運動能強勁，再加上資通訊產業優異表現，除對國內GDP成長有所貢獻外，更推升台灣在全球高科技產業的地位。

根據竹科管理局統計，以六大產業營收成長情形來看，光電產業成長35.78%居冠；積體電路產業成長29.23%次之；另電腦及周邊、生物技術、精密機械及通訊產業成長率依序為26.31%、25.52%、10.43%及3.08%。

竹科管理局預期，隨新興應用推陳出新，刺激半導體元件應用需求，帶動晶片設計多元化，搭配晶片代工製造與封測先進技術，竹科係半導體產業重鎮，未來營收可望再創佳績。

竹科管理局統計，2021年共新引進49家投資案，投資金額252.08億元，預估3年內可再提供5,300人以上就業機會，創造664.25億元營業額。生技類占新核准入區廠商高達42.86%，為21家，其中運用竹科ICT產業優勢結合生技醫藥量能，開發精準健康產品或服務者計12家，佔57%。

重大投資案包括北極星生醫公司、台寶生醫公司、眾智光電、鴻揚半導體公司及新加坡商惠普科技公司；動土擴廠案計有力晶積成電子公司、元太科技及新和生技公司。截至2021年12月底已入區登記廠商計548家，就業人數達16萬4,784人。

竹科管理局去年除積極加強銅鑼、宜蘭等園區的招商外，更針對既有優勢半導體製造加碼投資推動新竹園區寶山擴建，與辦理新竹園區舊有標準廠房更新活化，以確保產業擴充與發展的動能，再藉由生醫園區第三生技大樓興建強化生技產業聚落利基助攻，並開發竹科X基地三棟軟體大樓布局，以軟扶硬的產業基礎擴大產業生態系，來維持臺灣高科技產業競爭力不墜。