研華：俄羅斯曝險金額低 占比約僅1%

全球工業電腦龍頭研華（2395）在俄羅斯設有分公司，該公司綜合經營管理總經理暨財務長陳清熙今（2）日表示，該國家去年營收約2,000萬美元，占研華全球營收比重約僅有1%，研華將後續持續觀察狀況，總體來說，俄羅斯占比不高、曝險金額也不高。

不過現在受到缺料影響，現在研華品項缺料有20-30項，研華科技嵌入式物聯網平台事業群總經理張家豪表示，現在缺料情況算是嚴重，且牽涉到主要產品出貨狀況，受此影響，預估第二季將比原先目標影響約有8-10%的營收。

陳清熙指出，關於俄羅斯方面，研華在高敏感地區出貨都會跟著政府規定走，目前俄羅斯情況政府行政命令還沒頒布。目前貨出到俄羅斯港口沒有問題，但是內陸運輸沒有後續，烏克蘭部分則全部已經停了。可能以後俄國斯交貨不會用放帳的模式，這部分還會再觀察。

展望2022年，受惠於各主要市場基礎建設升級，以及電動車等新能源相關需求強勁，各事業體展望樂觀，整體營運動能強勁。2022年第一季可望淡季不淡，預估營收表現將落於US$550~570MN區間，營業利益率則於16%~18%間。