國內最新「兆元園區」出爐了！ 中科躍登兆元園區

中部科學園區管理局今天說，全球經濟受新冠疫情衝擊，中部科學園區去年營收不畏疫情影響創新高，達1兆352.32億元，較前年增992.53億元，成長10.6%，這也是中科自2003年營運以來，營業額首次衝上兆元，成為「兆元園區」。

中科管理局統計，中科去年出口額5923.08億元，較前年增加547.82億元，成長10.19%；就業人數達5.2888萬人，較前年增加1061人，成長2.05%，營業額、出口額及就業人數均再創歷史新高。

中科管理局分析，園區內6大產業同步成長。積體電路產業受惠於5G、AI、車用電子及高效能運算需求持續增加，營業額增7.41%；光電產業因宅經濟、遠距商機等需求強勁及Mini LED技術商用化等帶動下，營業額成長23.33%；精密機械產業因歐美家庭裝修需求增加，營業額增22.60%；生物技術產業也因疫情核酸檢測需求仍強勁，營業額增18.41%。

中科管理局說明，中科去年引進24家高科技廠商，以精密機械9家最多，投資額89.84億元，再加上增資案588.14億元及擴廠案1180億元，投資總額1857.98億元。至去年底，共引進233家高科技廠商（包含43家外商），計畫投資額逾2兆2900億元。