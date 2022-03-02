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國內最新「兆元園區」出爐了！ 中科躍登兆元園區

聯合報 / 記者趙容萱／台中即時報導
中科管理局今天說，中部科學園區去年營收達1兆352.32億元，營運18年來首次衝上兆元，成為「兆元園區」。圖／中科管理局提供
中科管理局今天說，中部科學園區去年營收達1兆352.32億元，營運18年來首次衝上兆元，成為「兆元園區」。圖／中科管理局提供

中部科學園區管理局今天說，全球經濟受新冠疫情衝擊，中部科學園區去年營收不畏疫情影響創新高，達1兆352.32億元，較前年增992.53億元，成長10.6%，這也是中科自2003年營運以來，營業額首次衝上兆元，成為「兆元園區」。

中科管理局統計，中科去年出口額5923.08億元，較前年增加547.82億元，成長10.19%；就業人數達5.2888萬人，較前年增加1061人，成長2.05%，營業額、出口額及就業人數均再創歷史新高。

中科管理局分析，園區內6大產業同步成長。積體電路產業受惠於5G、AI、車用電子及高效能運算需求持續增加，營業額增7.41%；光電產業因宅經濟、遠距商機等需求強勁及Mini LED技術商用化等帶動下，營業額成長23.33%；精密機械產業因歐美家庭裝修需求增加，營業額增22.60%；生物技術產業也因疫情核酸檢測需求仍強勁，營業額增18.41%。

中科管理局說明，中科去年引進24家高科技廠商，以精密機械9家最多，投資額89.84億元，再加上增資案588.14億元及擴廠案1180億元，投資總額1857.98億元。至去年底，共引進233家高科技廠商（包含43家外商），計畫投資額逾2兆2900億元。

中科亮點廠商，包括以光達感測等技術領先業界的昇煒科技、「雙循環」材料創新範例的李長榮化工、具備微創手術導航系統等關鍵技術的瑞鈦醫療器材、研發精密密封元件之謙鎰實業，以及研發製造電動巴士、電池模組、電池箱及三電系統整合，具整車製造能力之成運汽車等公司。

中科管理局今天說，中部科學園區去年營收達1兆352.32億元，營運18年來首次衝上兆元，成為「兆元園區」。圖／中科管理局提供
中科管理局今天說，中部科學園區去年營收達1兆352.32億元，營運18年來首次衝上兆元，成為「兆元園區」。圖／中科管理局提供

中科 營收 光電

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