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光電業助攻 三大園區去年營業額再創新高、明年拚破4兆

聯合報 / 記者趙宥寧／台北即時報導
科技部今天報告三大科學園區2021年營運成果，科學園區在積體電路產業的領航帶動，以及光電產業的助攻下，營業額未懼疫情持續大步提升，2021年營業額爆發性成長達3兆7,180.88億元。記者趙宥寧／攝影
科技部今天報告三大科學園區2021年營運成果，科學園區在積體電路產業的領航帶動，以及光電產業的助攻下，營業額未懼疫情持續大步提升，2021年營業額爆發性成長達3兆7,180.88億元。記者趙宥寧／攝影

科技部今天報告三大科學園區2021年營運成果，去年在積體電路產業的領航帶動，以及光電產業的助攻下，營業額持續大步提升，2021年營業額爆發性成長達3兆7,180.88億元，較去年成長22.81%，中科及南科園區營業額更首度破兆；整體出口額較2020年成長12.89%，就業人數也增加到30萬1722人，較去年成長4.68%。營業額、出口額、就業人數均創歷史新高。

科學園區2021年營業額達3兆7,180.88億元，其中竹科1兆5,879.72億元、成長27.66%，成功發揮半導體產業聚落效應，涵蓋上、中、下游廠商營運動能強勁，再加上資通訊產業有著優異表現。

中科則受惠於遠距商機、5G、AI、車用電子及高效能運算需求持續增加，且六大產業皆有亮眼成績去年營業額達1兆352.32億元、成長10.60%；南科在5G手機晶片、HPC處理器、Arm架構處理器等強勁需求驅動，南科營業額逆勢突破兆元成長，總營業額1兆948.84億元、成長29.15%。

若以六大產業分析，2021年六大產業營業額均突破性成長。其中，積體電路產業成長24.01%，為六大產業中提升最多者，主要為零接觸經濟下AIoT、遠距商機及5G和高性能運算帶起的大趨勢，對半導體高階產品需求擴增。

其次，光電產業成長23.77%，在宅經濟、遠距商機等需求強勁及Mini LED 技術商用化帶動下，廠商持續開發車用、醫用面板等高值化的新應用，營業額大幅成長；電腦及周邊產業成長13.57%，全球通訊已進入5G世代，車用晶片市場規模呈成長趨勢，另疫情也帶動了遠距商機相關設備採購；通訊產業成長8.74%，亦受惠於5G及車市升溫，為智慧聯網應用帶來商機，使營業額成長。

精密機械產業成長18.67%，在馬達、汽車、加工機市場逐步復甦，且半導體及電子產品持續擴產，帶動相關設備的需求下，營業額成長；生物技術產業成長17.04%，主要受疫情影響疫苗製藥及檢驗試劑廠商銷售暢旺，帶動營業額成長。

去年三大科學園區整體出口額達2兆7,112.43億元、成長12.89%，顯示全球半導體供不應求情勢及漲價效應，又全球通訊、高速運算等先進晶片持續帶動相關需求，及宅經濟發威，IT、電視面板需求熱絡，也帶動半導體市場成長快速。

其中，竹科出口額15,935.38億元，成長17.61%；中科5,923.08億元，成長10.19%；南科5,253.97億元，成長3.18%。另進口額成長受原物料及電子零組件需求增加所致，整體進口額為11,119.73億元、成長24.71%。

展望2022年，科技部產學園區司司長許增如表示，預估明年園區營業額將可突破4兆。她說，今年園區將積極創新轉型，將預告修正科學園區設置管理條例，將研發經費比例從2倍調增為3倍；另考量園區員工平均年齡低於40歲，今年也將擴大托育量能，增設非營利幼兒園，另也要打造永續低耗能科學園區。

半導體 5G 中科 竹科

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