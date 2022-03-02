「兆」耀中科 中科去年營業額突破兆元大關

新冠疫情持續衝擊全球，經濟前景備受考驗，然而中科園區不畏疫情影響，營收成長動能持續強勁。中科管理局今(2)日公布，去年園區營業額累計達1兆352.32億元，不但較2020年增加992.53億元、成長10.6%，續創歷史新高，也是中科園區自2003年營運以來，營業額首次突破兆元大關。

中科管理局長許茂新指出，中科園區2021年出口額5,923.08億元，較2020年增加547.82億元，亦成長10.2%；就業人數達5萬2,888人，較2020年增加1,061人，成長2.0%，營業額、出口額及就業人數均再創歷史新高。

就園區主要產業分析，積體電路產業受惠於5G、AI、車用電子及高效能運算需求持續增加，使營業額成長7.4%；光電產業連續3年衰退後，在宅經濟、遠距商機等需求強勁及Mini LED 技術商用化等因素帶動下，營業額大幅成長23.3%。

精密機械產業因歐美家庭裝修需求增加，營業額成長22.6%；生物技術產業因疫情核酸檢測需求仍強勁，檢測產品銷售暢旺，營業額成長18.4%，六大產業均同步成長。

中科2021年1至12月計引進24家高科技廠商，主要以精密機械9家最多，生物技術5家、光電及積體電路各2家、電腦周邊1家，以及其他產業5家，投資額89.84億元，再加計增資案588.14億元及擴廠案1,180億元，投資總額達1,857.98億元。

截至2021年12月底，中科園區已引進233家國內外高科技廠商(包含43家外商)，計畫投資額逾2兆2,900億元。

亮點廠商包括以光達感測等技術領先業界的昇煒科技、「雙循環」材料創新範例的李長榮化工、具備微創手術導航系統等關鍵技術的瑞鈦醫療器材、研發精密密封元件的謙鎰實業，以及研發製造電動巴士、電池模組、電池箱及三電系統整合，具整車製造能力的成運汽車。

許茂新表示，中科秉持永續綠色園區的理念，在淨零排放與循環經濟的全球趨勢下，截至2021年底，園區廢棄物再利用率已達到94.15%。

此外，台中園區正建置零廢化的資源再生中心，完成後園區年減碳約40%；台中園區已獲生態社區EEWH-EC鑽石級認證，累計已有36座建物取得綠建築；另外廠商製程用水回收率達到85%以上，相當於每年省下7.87座石岡水庫蓄水量，多元展現中科友善環境、永續經營的努力成果。

展望2022年，許茂新說，全球經濟仍受新冠變種病毒威脅，但隨著疫苗施打率提升，全球景氣回溫帶動終端需求擴張，遠距商機、5G應用、車用電子、高效能運算等新興科技應用需求續增，晶片及面板等相關產業鏈產品訂單需求暢旺，促使園區六大產業營收成長，在疫情沒有大規模影響製造業產能下，可望持續挹注中科營業額再創新高。