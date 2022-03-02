現代IONIQ 5進軍台灣 搶攻豪華電動車客群

經濟日報 / 記者黃淑惠／台北即時報導
南陽實業總經理徐伯達表示，南陽實業代理的HYUNDAI近三年來銷售直線上升，今年目標上看1.5萬台。黃淑惠攝
南陽實業總經理徐伯達表示，南陽實業代理的HYUNDAI近三年來銷售直線上升，今年目標上看1.5萬台。黃淑惠攝

HYUNDAI IONIQ5上市發表會，南陽總經理徐伯達表示，南陽實業持續推動三年擴大銷售市占率的策略目標挺進，未來全面搶攻新能源車市場大餅，今年開始一年一台純電新車導入，HYUNDAI IONIQ 5為搶攻豪華客群的第一款純電動車，導入全球最快800V系統， 快充18分鐘台北直到屏東，售價由145萬元起跳。

徐伯達表示，南陽實業代理的HYUNDAI近三年來銷售直線上升，受缺晶片影響，南陽代理的HYUNDAI也是滿手訂單，但處於有訂單但無法交車的窘境，過去一個月銷售量約800台，已經維持連續三年成長，現在每個月銷售台數已衝到1500台，2022年全年銷售目標1.5萬台。

全球都在推動減能減碳達到碳中和目標，能源車也成為新主流，HYUNDAI IONIQ 5為車壇開創全新的電動車典範，宣告新型態的電能移動生活正式來臨，EV400、EV500、EV600三款規格價格分別為145萬元、169萬元、189萬元。

HYUNDAI致力於電動車研發，今(2)日舉辦IONIQ 5新車上市發表會，以人的生活體驗為核心，開展一系列電動車科技與人性化設計的研究，在IONIQ品牌電動車設計上融入了家與生活的概念，讓車不僅是一部移動載具，更能讓人類開始想像未來移動生活。

最關鍵的電池系統，採用高穩定性的液冷式鋰離子聚合物電池模組，運作過程中具備優異的冷卻散熱功效，內建EPCU能源系統隨時監控電能與溫度等數據，確保電池系統的效能及使用上無虞；南陽實業並提供IONIQ 5電池系統8年16萬公里的保固，導入國內首見的EV電池模組分件維修技術，大幅降低養護負擔。

瞄準國旅市場復甦的換車需求商機，STARIA推出後，受惠於國旅需求大爆發，MPV車款的需求直線攀升，2月15日推出後，兩周內配額已經全部完售。

此外，已經斥資20億元擴大銷售展間的布局，亮麗的展間才能吸引更多消費者的目光，要讓消費者來到HYUNDAI展間賞車有不同的體驗；全國有54間的據點已經完成GDSI標準，自有據點的比率已達38%；另外，強化中古車及商用車通路的經營，同時推動數位體驗及車主服務。

HYUNDAI IONIQ 5為搶攻豪華客群的第一款純電動車，導入全球最快800V系統， 快充18分鐘台北直到屏東。黃淑惠
HYUNDAI IONIQ 5為搶攻豪華客群的第一款純電動車，導入全球最快800V系統， 快充18分鐘台北直到屏東。黃淑惠

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