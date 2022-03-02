聚積助攻洲明LED電影螢幕 獲DCI認證

經濟日報 / 記者鐘惠玲/即時報導

LED驅動IC廠商聚積（3527）宣布，該公司助攻洲明科技獲DCI認證的LED電影螢幕，已在中國大陸的電影院安裝啟用。

聚積指出，當LED顯示螢幕想在電影院中應用，必須先取得DCI認證，相關規範幾乎主導全球數位電影的標準。洲明共有2款LED顯示螢幕順利通過前述認證，並已在北京的中影國際影城北奧店安裝啟用，而聚積提供的LED顯示螢幕驅動晶片在其中扮演關鍵助攻角色。

同時，聚積也提到，全球電影院逐漸開始安裝新的LED電影螢幕，希望透過硬體設備與影像畫質升級，吸引觀眾從串流影音平台重回電影院，享受更高畫質、更大螢幕的視覺享受，而DCI認證是主流規範，為產業設下高進入門檻。洲明從兩年前即瞄準龐大的數位電影院市場，著手研發符合DCI認證的LED電影螢幕規格。聚積的小間距LED顯示螢幕驅動晶片MBI5850，正符合洲明所需，雙方合作攜手努力將近一年，終於使得產品獲得認證。

法人估算，去年聚積Mini LED包括背光與直接顯示應用，占業績比重已達10％至15％左右，預期今年相關業績占比可更上層樓。

聚積去年合併營收為31.74億元，創歷史新高，年增逾六成，今年有Mini LED相關應用持續增長加持，營收增幅估計達雙位數百分比，可續攀高峰。

LED 電影 螢幕

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