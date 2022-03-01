高通推出全球首款Wi-Fi 7商用解決方案

經濟日報 / 記者鐘惠玲/即時報導

晶片大廠高通於2022全球行動通訊大會(MWC)中，由該公司總裁暨執行長艾蒙在專題演講中，宣布推出全球首款Wi-Fi 7商用解決方案FastConnect 7800。

高通指出，FastConnect 7800是全球首款發布的Wi-Fi 7產品，目前已提供樣品，預計於今年下半年上市，其傳輸速度峰值可達5.8Gbps。

高通旗下高通技術公司副總裁暨行動運算與連線部門總經理Dino Bekis表示，FastConnect 7800定義無線連接的未來，再度確立其領導地位。向業界推出首款Wi-Fi 7解決方案可能對有些人來說已經足夠，但隨著高頻頻段同步多重連結的推出，該公司將效能提升到更高水準，突破對速度與延遲的期望。加上功耗降低達50%，還有智慧雙模藍牙與先進的Snapdragon Sound音訊技術，FastConnect 7800可說是業界最佳的客戶端連接技術。

高通 Wi-Fi 藍牙

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