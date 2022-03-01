十銓搶先跨足NFT市場 首波發行限量系列卡牌

聯合報 / 記者簡永祥／台北即時報導

記憶體品牌暨模組廠十銓科技（4967）今日正式宣布，跨足全球最大的NFT（非同質代幣）交易平台OpenSea，首度推出十銓NFT限量卡，除能讓全球消費者體驗收藏卡牌樂趣，更讓旗下的數位內容擁有全新價值，邀請大家一齊以創新與新世代思維，於元宇宙中的新潮流中引領玩家跨入3C收藏的新紀元。

依據區塊鏈分析公司Chainalysis統計數據顯示，截至2021年12月15日，總計有409億美元投入建立NFT的智慧合約中，十銓正式跨足全球最大的NFT交易平台OpenSea，推出十銓NFT限量卡，設計團隊精心鑄造數位內容深具收藏價值，同時能滿足玩家體驗收藏熱潮，產品不僅在虛擬世界獨一無二，更是未來元宇宙世界中重要資產，透過嶄新方式，呈現十銓開創性的決心與實力，從數位內容藝術創作到跨足區塊鏈創新市場。

十銓配合推出NFT限量卡牌，官網也同時推出「蒐集你的NFT卡牌」活動且於即日正式上線，首波隆重登場為TEAMGROUP JOKER以閃耀奪目的卡牌光影強勢現身於OpenSea開放競標，為讓消費者盡興體驗收藏的樂趣，得標者還可獲得DDR5新世代最高頻率T-FORCE DELTA RGB DDR5 7000MHz [1]16GBX2電競記憶體一套，全球目前僅此一套只贈不賣。

十銓表示官方將會持續釋出更多其餘卡牌花色活動訊息，敬請密切注意官網活動頁及粉絲團公告，一齊加入創新數位收藏體驗。

十銓 NFT 元宇宙

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