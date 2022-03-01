遠傳：合併亞太電信一年 綜效可期

遠傳今（1）日召開法說會，除了對外公布2021年財報、股利政策外，也針對亞太電信合併案作出更多說明，遠傳預估，雙方合併後的第一年至少有30億元EBITDA （息前、稅前、折舊前及攤銷前獲利）合併綜效。

遠傳今日公告財報，總計2021年合併營收853.20億元，年成長率7.3%，創近9年新高；合併EBITDA為281.70億元，年成長率轉正達2.1%，稅後獲利91.24億元，每股獲利2.8元，年成長率高達9.2%。董事會決議每股配發3.25元現金股利。

遠傳2021年行動通訊業務營運績效亮眼，月租型用戶數穩定成長、流失率持續創新低，遠傳客戶每月平均貢獻度（ARPU）持續居電信業之冠；自2021年3月起，ARPU和行動服務營收年成長率領先同業雙雙轉正，更繳出平均用戶ARPU年增1.5%、行動服務營收年增轉正達1.4%的佳績。

遠傳5G用戶數穩健攀升，超過80%的5G用戶申辦999元以上資費，續約用戶資費平均提升超過20%，挹注ARPU成長，遠傳5G用戶滲透率也突破20%，目標2022年底達30%。

針對遠傳、亞太電信合併案，遠傳表示，雙方合併之後將產生綜效。

在電信設備方面，由於遠傳、亞太電信都是使用愛立信網路設備，超過90%的亞太電信基地台可以整合至遠傳，只要主管機關同意，就可以進行基地台整併，節省網路基礎建設、維運等支出。

在頻譜方面，由於遠傳企業專網服務使用的是3.5GHz頻段，預料和亞太電信合併後，會更積極地將高頻28GHz頻段做為企業專網使用；此外，28GHz頻段也會有其他商業合作機會，像是「星鏈計畫（Starlink）」正在積極推動低軌衛星產業，若雙方使用的頻段重疊，未來有機會一起合作。

展望2022年成長動能，遠傳表示，將以「電信本業」和「新經濟」並重，遠傳將有80%營收來自電信本業，新經濟營收年成長率也可望達雙位數成長，目標是從2021年營收占比17.2%，提升至2022年18.9%。