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台積電日本熊本廠Q2動工 將創造1700個工作機會

經濟日報 / 記者尹慧中／即時報導
台積電示意圖。 歐新社
台積電示意圖。 歐新社

外界持續關注台積電（2330）日本熊本廠建設進度，日本媒體並指台積電子公司JASM社長近期在熊本當地演講提到的進展。面對詢問，台積電今日則指出，該廠預計今年第2季開始動工建設，目標2024年量產，將創造1700個工作機會。

台積電日前2月董事會後也已和索尼半導體解決方案公司SSS)及電裝株式會社(DENSO Corporation)共同宣布，電裝將投資台積在日本熊本縣設立並擁有多數股權之晶圓製造子公司JASM少數股權。透過投資3.5億美元，電裝株式會社將持有JASM超過10%的股權。

台積電當時已預告，位於日本的JASM晶圓廠計畫將於2022年開始興建並於2024年底前開始生產。為滿足市場需求,除了先前宣布的22/28奈米製程，該晶圓廠亦將進一步提升其製造能力，提供12/16奈米鰭式場效製程之專業積體電路製造服務。

產能也較原先目標提升，台積電日本的JASM晶圓廠月產能目標已拉高至5.5萬片12吋晶圓。

隨著產能提升並在日本政府的大力支持下，JASM熊本廠的資本支出約為86億美元。此晶圓廠預計將直接創造約1,700個高科技專業工作機會。

台積電 晶圓廠 日本

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