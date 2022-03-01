微星宣布 2022 MSI Creator Awards登場

經濟日報 / 記者蕭君暉／即時報導
MSI微星科技Creator Awards 2022登場。微星/提供
MSI微星科技Creator Awards 2022登場。微星/提供

全球電腦領導品牌MSI微星（2377）今（1）日宣布2022年MSI Creator Awards正式登場！連續三年獲得全球創作者熱愛的MSI Creator Awards是為了表揚世界各地最具創意和傑出的創作者而生，獎項除了三個類別：2D平面設計、3D動畫與影片編輯之外，還有MSI特別獎以及最佳人氣奬，讓更多的創作都有機會得到青睞。

在年年舉辦都收到上千份令人驚艷的創意作品的激勵下，MSI微星科技決定為全球創作者們續辦這樣的活動。優勝者將獲得MSI微星科技最新的Creator系列筆電、桌機、顯示卡或螢幕，總價值超過35,000美元。

MSI微星科技會從所有投稿中遴選出一項最能彰顯MSI品牌精神的作品，並頒予MSI特別獎。另外，今年還新增了最佳人氣奬，在6/15 – 6/30期間以線上投票方式票選出最受歡迎的作品，所有參與投票的網友們都有機會抽中MSI微星科技VIGOR GK30 COMBO電競鍵盤滑鼠組。

「今年，MSI Creator Awards將以『Create Your Utopia』為競賽主題。為虛擬世界的美學喝采，我們持續提供創作者一個創作及揮灑的平台，並致力於打造完美工藝的科技產品來為創作者注入更多的創作能量，在這個漸趨朝向虛擬世界邁進的社會，我們期待看見大家在元宇宙裡創造各種活動、遊戲、社交、旅遊以及學習的生活圈樣貌。元宇宙的創作者們，快結合科技與美學來創作一個你們心目中的烏托邦吧! 」MSI微星科技行銷副總經理程惠正表示。

MSI Creator Awards的評審小組由來自各個領域的知名創作職人所組成，他們曾經在迪士尼工作、獲得艾美獎的肯定、參與汽車總動員及玩具總動員的製做、好萊塢攝影師、英雄聯盟等知名遊戲角色設計師，MSI微星科技希望藉由他們在創作業界的學識、熱情和專業為這些參賽者作品進行全方位的評估，確保勝出的作品是實至名歸的。另外，這些評審委員們也會在投稿期間在MSI微星科技官方 YouTube和Facebook舉辦線上會議，分享他們的出神入化的技能和耐人尋味的想法。

微星 電競鍵盤

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