遠傳去年營收及獲利超越財測 擬配3.25元現金股利

遠傳（4904）今（1）日召開2021年第4季成果暨合併亞太電信法人電話說明會，去年合併總營收853.2億元，年增7.3%，創近9年新高；合併稅前折舊攤銷前獲利(EBITDA)為281.7億元，年成長率轉正達2.1%；稅後純益91.24億元，每股純益 (EPS)2.8元，年增9.2%；去年全年營收、合併EBITDA和EPS都超越財測目標，分別為103.7%、102.5%和109%；遠傳維持穩定股利發放政策，今年預計發放每股現金股利3.25元。

遠傳去年第4季合併總營收為242.83億元，年增6.5%；合併稅息前折舊攤銷前獲利(EBITDA)為72.53億元，年增5.1%；稅後純益19.74億元，每股純益(EPS)為0.61元，年增4.7%，財務績效獲利穩定成長。

遠傳2021年行動通訊業務營運績效亮眼，月租型用戶數穩定成長、流失率持續創新低，遠傳客戶每月平均貢獻度(Average Revenue Per User；ARPU)持續居電信業之冠；自2021年3月起ARPU和行動服務營收年成長率領先同業雙雙轉正，更繳出平均用戶ARPU年增1.5%、行動服務營收年增轉正達1.4%的佳績。

遠傳5G用戶數穩健攀升，超過80%的5G用戶申辦$999以上資費，續約用戶資費平均提升超過20%，挹注ARPU成長。遠傳5G用戶滲透率高於同業平均、突破20%，目標2022年底達30%。遠傳在2021年9月領先業界，獲得Opensignal認證「5G網路世界第一」殊榮，透過AI大數據精準選址，已完成9,700餘5G站台建置，人口覆蓋率超過90%，預計2022年底將突破97%。

遠傳推動數位轉型效益持續顯現，再度創造優異的經營成效與財務表現。2021年全年度新經濟營收在疫情中仍強勁成長，年成長率高達23.4%，營收佔比提升至17.2%，超越2021年營收佔比目標16%。其中資通訊業務營收年成長幅度達29%，包含雲端服務營收年成長率達49%。個人數位服務同樣延續強勁成長動能，包含遠傳friDay購物營收年成長率達26%、數位媒體服務營收年成長率達23%、帳單代收服務營收年成長率達13%。

遠傳與亞太電信（3682）2月25日簽署合併契約，遠傳為存續公司，預計發行3.57億新股合併亞太電信。亞太電信頻譜與遠傳均相連，合併後能發揮加倍連續頻寬優勢，遠傳「夢幻旗艦頻譜」豪華再升級；將穩坐頻寬三冠王，包括業界最大5G中頻段頻寬(120MHz)、業界最大低頻700MHz連續頻寬(25MHz)及業界最大毫米波28GHz連續頻寬(800MHz)。

遠傳表示，雙方合併後，除將展現令人驚豔的頻譜、固網和光纖綜效，更將運用既有設備完成頻譜整合，精簡營運成本，大幅提升網路建設投資效益，促進獲利成長。此外，雙方合併超過920萬用戶，將擴大遠傳5G升級和數位加值服務潛在會員規模、加速營收成長。亞太的固網服務、資通訊整合經驗和鴻海科技集團豐沛資源，與遠傳5G「大人物」（大數據、人工智慧、物聯網）技術、遠東集團跨領域資源結合，將發揮全方位綜效，提供消費者、企客更臻卓越的世界級通訊服務。雙方合併後，亞太電信超過90%的基地台均能與遠傳整併，遠傳期待合併完成後第一年因雙方綜效即可期待獲利之正增長。

遠傳2022年財測，（未計入合併亞太電信）預估2022年全年合併總營收將成長4.1%，達887.89億元；合併稅前折舊攤銷前獲利(EBITDA)將成長8.1%，達304.49億元；稅後純益92.2億元，預估每股純益(EPS)為2.83元，年增1.1%。資本支出部分，預估2022年全年資本支出為111億元，較2021年5G建置高峰之121億元低。此外，遠傳維持穩定股利發放政策，今年預計發放每股現金股利3.25元。