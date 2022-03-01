聯發科推2款天璣新品 衝高階手機市場

晶片大廠聯發科（2454）於今（1）日宣布推出天璣系列5G晶片輕旗艦2款新產品，也就是天璣8100與天璣 8000，定位是為高階5G手機帶來先進的網路連接、顯示、遊戲、多媒體與影像體驗，其中搭載天璣8000系列的智慧手機即將於市場上亮相。

聯發科無線通訊事業部副總陳俊宏表示，繼天璣9000旗艦5G行動平台發布後，該公司天璣家族再添新成員，滿足日益增長的高端市場需求。天璣8000系列承襲天璣9000的技術優勢，以優秀的性能與能效表現、多領域前瞻技術，助力高端手機提升使用者體驗。

天璣8100與天璣8000行動平台均採用高能效台積電（2330）5奈米製程、八核心CPU架構設計。其中天璣8100搭載4個主頻高達2.85GHz的Arm Cortex-A78核心，天璣8000搭載4個主頻為2.75GHz的Cortex-A78核心，兩者均搭載Arm Mali-G610 MC6 GPU與聯發科 HyperEngine 5.0遊戲引擎，也支援四頻道LPDDR5記憶體與UFS 3.1快閃記憶體，提供超高速資料傳輸功能。

同時，聯發科指出，天璣8000系列支援該公司天璣5G開放式架構，手機客戶可利用此架構差異化產品功能，為不同客群量身訂做5G手機，為終端產品設計提供高度靈活性。