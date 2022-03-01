聯發科強攻5G手機 新產品亮相

手機體驗再升級！聯發科（2454）今（1）日發佈天璣系列5G行動平台的輕旗艦兩款新品「天璣 8100」和「天璣 8000」； 搭載天璣 8100、天璣 8000和天璣 1300的智慧手機將於今年第1季度至第2季度陸續上市，為消費者帶來全新體驗。

聯發科技無線通訊事業部副總經理陳俊宏表示，繼天璣 9000 旗艦 5G 行動平台發布之後，聯發科技天璣家族再添新成員，滿足日益增長的高端市場需求。天璣 8000 系列承襲天璣 9000 的技術優勢，以優秀的性能和能效表現、多領域前瞻技術，助力高端手機提升使用者體驗。

聯發科表示，「天璣8100」 與「天璣 8000」 行動平台均採用高能效台積電（2330）5奈米製程、八核心CPU 架構設計。天璣 8100搭載4個主頻高達2.85GHz的Arm Cortex-A78核心，天璣8000搭載4個主頻為2.75GHz的Cortex-A78核心。兩個平台均搭載Arm Mali-G610 MC6 GPU和聯發科技 HyperEngine® 5.0遊戲引擎，帶來高能效表現、更持久的遊戲時間以及出色的高幀率。

此外，這兩款行動晶片都支援四頻道LPDDR5記憶體與UFS 3.1快閃記憶體，提供超高速資料傳輸的功能。

聯發科說，天璣 8000系列整合聯發科技第五代AI處理器APU 580，在多媒體、遊戲、拍照、錄放影等應用中帶來高能效體驗；天璣 8000系列的MediaTek Imagiq® 780 ISP，處理速度高達每秒 50 億畫素（5GP），帶來更快、更清晰的HDR照片和影片拍攝體驗。

聯發科還推出天璣 1300平台，以台積電6奈米製程製造。聯發科說，天璣 1300採用八核心CPU架構設計，包括1個主頻高達3.0GHz的Arm Cortex-A78超大核、3個Arm Cortex-A78大核和4個Arm Cortex-A55能效核心，搭配Arm Mali-G77 GPU和聯發科技 APU 3.0。

聯發科表示，天璣 1300的HDR-ISP最高可支援2億畫素（200MP）鏡頭，並整合了聯發科技 HyperEngine 5.0遊戲引擎，兼顧性能和功耗，在遊戲和日常使用場景中帶來高能效表現；此外，還強化了 AI特性，升級了夜景拍攝和HDR功能，可為使用者呈現更清晰的照片畫質。