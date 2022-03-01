廣達旗下雲達參加MWC展 秀端到端解決方案

廣達（2382）旗下全球資料中心解決方案供應商雲達科技今（1）日指出，參展2022年在西班牙巴塞隆納舉辦之世界行動通訊大會（Mobile World Congress, MWC），以「加速5G x AI轉型：無限連結推動智慧未來」為主題，展出該公司最新之雲端、網路與5G端到端解決方案。

雲達科技長期致力於與業界領先夥伴合作，此次展會中將展示與夥伴合作之最新5G公網資料中心/基站和5G私網解決方案及實際應用案例。合作夥伴包括：Aarna Networks、Benetel、Coretronic Intelligent Robotics Corporation（中光電智能機器人）、DZS、Far Field Telecom、Intel（英特爾）、LILIN（利凌企業）、Microsoft（微軟）、Motivitee Inc.、Panasonic 台灣（台灣松下）、PTC、Radisys、Red Hat（紅帽）、Robin.io、Techman Robot（達明機器人）與Wind River等。

雲達科技的5G Open Lab和OmniPOD 5G企業專網解決方案將是本次展覽的亮點。雲達與 Intel 合作打造5G Open Lab，提供5G企業專網及端到端的測試環境，協助客戶縮短產品上市時間，並改善使用者經驗。而OmniPOD 5G企業專網解決方案則是由OmniCore核心網、OmniRAN接入網及OmniView網管系統所組成，不僅符合多項國際電信標準，更具備高頻寬及可調式資料傳輸速率，可驅動智慧製造、智慧醫療、智慧城市等多項應用。

雲達科技總經理楊麒令表示，雲達科技很興奮能回到MWC 展會，也很期待能在現場展示跟夥伴共同開發的最新解決方案，我們將持續創新，以端到端解決方案顛覆各個市場。這些由Intel科技所驅動的解決方案，不僅能結合5G及AI科技加速數位轉型，也能應用在不同垂直產業、支援各種使用場景。