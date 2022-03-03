疫後大商機／VR線上會議 整個世界都是我的辦公室

疫情前後，開會方式有了改變。圖／采實文化提供

【現象】辦公室工作VR化

受新冠肺炎疫情影響，各國紛紛實施限制外出，人們開始使用Zoom等視訊會議軟體來開線上會議、研習和講座，使用者急速攀升。商務通訊軟體Microsoft Teams 及Slack等也變得普及。遠距工作不分國家，同步加速展開。

在這樣的情況下，最早被討論的應對方式，是導入虛擬辦公室。因此使用VR眼鏡，在虛擬世界重現辦公室環境，讓溝通更接近真實的服務陸續登場。

VR的優點，在於給人強烈的沉浸感，以及可透過肢體語言等傳達參與者的情感與意圖。例如虛擬平台「Meetin VR」，可以在虛擬世界裡和同事進行遠端協作，只要戴上VR 眼鏡進入虛擬辦公室「出勤」，就可透過模擬本人的虛擬替身進行開會討論、腦力激盪、繪製心智圖及簡報等，還可利用3D繪圖筆，在空間內寫字、加上便利貼等。

VR虛擬替身的問題，在於外型太過簡略、缺乏真實感，因此臉書（Facebook）正在研發鏡像般的虛擬替身，由於外表、動作、說話方式都和本人相同，可以讓溝通更貼近真實。此外，臉書也致力於「無限辦公」（Infinite Office）的研發，透過VR眼鏡，使用虛擬螢幕與鍵盤，如同在辦公室裡工作一樣。日本恩悌悌數據公司（NTT DATA）正在研發，讓每位員工使用大頭照而成的虛擬替身，在虛擬空間自由走動、辦公的VR系統。

透過Meetin VR，實現虛擬辦公室。圖片來源/Meetin VR 新聞資料

【分析】遠距工作能節省成本、提升效率

線上會議不需要物理上的移動，也不需要將大家集合在一起，可節省許多時間、提升效率，加上如果透過VR化，讓虛擬空間變得跟現實生活相仿，即便疫情結束，會議也依然會是以線上為主要模式。以VR來說，以前VR裝置會是一個入門門檻，但其實VR裝置的價格已經下滑，可望助長VR的普及。功能進化版的「Oculus Quest 2」VR眼鏡的價格，一副已不到4萬日元（約新台幣1萬元）。以往主要都是娛樂產業率先導入VR裝置，如今，提供商務使用的環境也逐漸成形了。

發現新商機！

日本以涉谷為中心，開了幾間VR電玩遊樂場，還有虛擬偶像也舉辦了VR握手會等，以前是由娛樂產業領先導入VR，但如今也漸擴展到商務領域。一旦辦公室工作VR化，便可從現階段的線上化，實現更進一步的「新辦公室工作」。

Zoom打開視訊功能露出臉時，有不少使用者覺得比實際見面更緊張，且因此感到心理壓力。女性員工雖然在家，但仍須化妝，十分不便。語音社群軟體「Clubhouse」會瞬間爆紅，原因就是出於對「Zoom疲勞」所產生的反動。若能實現使用虛擬替身開會，就不需要露臉，使用時也能比較放鬆，線上工作也能更普及，甚至能成為長途通勤者的救星。

《疫後大商機》。圖／采實文化提供

另一方面，VR繼續發展下去，會改變從前面對面的意義，也就是說，以線上或VR 方式工作變成日常，重要的面談、交涉和商談等才會採用面對面方式進行。這種溝通方式的區分，會成為商務人士的日常。今後，支援這種新辦公室工作的服務，也會很有前景。

(本文摘錄自《疫後大商機》，采實文化出版，未經同意禁止轉載。)