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疫後大商機／不裁員、無薪假 企業「共享員工」度過疫情難關

采實文化 / 文／原田曜平、小祝譽士夫
疫情之後，中國許多服務業面臨營收大幅減少，企業想出辦法，既不裁員也不實施無薪假。原來他們將多餘的人手，用「租借」的方式借調給因人手不足的企業。圖片來源/ingimage
疫情之後，中國許多服務業面臨營收大幅減少，企業想出辦法，既不裁員也不實施無薪假。原來他們將多餘的人手，用「租借」的方式借調給因人手不足的企業。圖片來源/ingimage

疫情後企業改採「共享員工」方式，調整人力。圖／采實文化提供
疫情後企業改採「共享員工」方式，調整人力。圖／采實文化提供

【現象】共享員工風潮，在企業間擴大

在中國，多數的餐廳、飯店、電影院都面臨營收大幅減少。但是也有既不裁員也不實施無薪假的企業。原來他們將多餘的人手，用「租借」的方式借調給因人手不足而傷腦筋的企業。

電商龍頭阿里巴巴旗下的盒馬，就積極租借這些多出來的人手。電商和實體店面雙棲的盒馬，因電商的需求激增，必須要緊急增聘配送員的情況下，從其他企業租借員工以充人手，解決了消費者的需求問題。

在中國，企業彼此共用員工的嘗試，稱為「共享員工」，這個概念今後應該也會持續下去。有廠商在工廠結束自主停工後，因為員工沒返回工作崗位或自願離職等，導致原本的1,000名員工中，實際返工上班的卻只有100名，該公司只好借助當地政府的力量，租借當地休假中的員工，讓工廠重新運作。

【分析】雇主和受雇者雙方的安全網

不景氣造成需求明顯減少的情況下，為了刪減人事費用，以前唯一的解決之道就是裁員或強制放無薪假。不過，即便大環境不景氣，也有企業因特殊需求而逆勢成長，陷入人手不足的困境。

想守護員工的企業，與暫時性、急需人手幫忙的企業，藉由共享員工這個彈性的新思維，讓弱勢的勞工得以繼續工作，而企業也保住了將來需求回復時所需的人手，對彼此都有益的制度因此孕育而生。

發現新商機！

近年來，工作模式多樣化發展，不僅自由工作者增加，企業端允許員工從事副業的情形也越來越普遍。再更進一步發展，以前只能裁員或放無薪假的狀況，現在可將員工暫時外借給需要勞力的其他行業。「共享員工」制度若能普及，則對雇用者和受雇者來說，都多了一張安全網。

新冠肺炎疫情中，電商和外送行業驚人地成長，運送和宅配業者都面臨人手不足的窘境。另一方面，面對面的服務業則被迫休業或縮小經營規模，有多餘的人力。如果能在不同的行業或產業間互相租借員工，在企業守護員工的同時，員工則可在其他行業累積一定的經歷，拓展工作和想法的視野，提高經驗值。

《疫後大商機》。圖／采實文化提供
《疫後大商機》。圖／采實文化提供

企業的業績原本就會有高有低，日本不認可暫時解雇，所以當業績惡化時，企業的負擔就會變沉重。從這層面來看，將人才外借給業績好的公司，會成為救生圈。在疫情期間，就有物流業暫時承接從航空業界外借的人才。

日本也已經有人才外借制度，最常見的地方是足球的J聯賽。實施的方式是學習海外足球隊的做法，將有潛力但還沒萌芽的選手外借給其他球隊，藉此增加出場機會、累積經驗。日本企業也應該具有J聯賽般先驅的思維。

(本文摘錄自《疫後大商機》，采實文化出版，未經同意禁止轉載。)

足球 無薪假 阿里巴巴 電商

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