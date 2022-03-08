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疫後大商機／防疫不能進球場？ 虛擬觀賽球迷也嗨翻

采實文化 / 文／原田曜平、小祝譽士夫
丹麥的足球隊「奧胡斯GF」創新嘗試，在球場周圍設置巨大的螢幕，並設定Zoom會議，讓上萬球迷線上觀看，隔著螢幕為球隊加油。路透
丹麥的足球隊「奧胡斯GF」創新嘗試，在球場周圍設置巨大的螢幕，並設定Zoom會議，讓上萬球迷線上觀看，隔著螢幕為球隊加油。路透

疫情前球迷到現場觀賽，疫情後改採用虛擬觀賽。圖／采實文化提供
疫情前球迷到現場觀賽，疫情後改採用虛擬觀賽。圖／采實文化提供

【現象】在超大螢幕投影萬名觀賽者

本因新冠肺炎疫情中止的各國運動賽事，因採無觀眾的方式而得以復賽，丹麥的足球隊「奧胡斯GF」，在球場周圍設置巨大的螢幕，並設定Zoom會議，讓1萬名球迷可以線上參加，隔著螢幕為球隊加油。球隊還設置了Zoom專屬的管理員，當發現球迷有不當的言語和行為時，就會將球迷強制登出。作為遠距觀賽的新形式，受到矚目。

【分析】透過加油影像，球迷與選手產生一體感

當比賽現場沒有觀眾時，選手很難感覺到球迷的存在，球迷也無法和選手產生一體感。使用Zoom 的話，選手可以看到球迷加油的樣子，球迷也可以感受到自己加油的影像成為支持選手的力量。雙向性、一體感，拓展了虛擬觀賽的可能性。

日本橫濱DeNA灣星隊，設置「虛擬橫濱球場」，讓球迷能遠距觀賽。圖片來源/KDDI新聞公布資料
日本橫濱DeNA灣星隊，設置「虛擬橫濱球場」，讓球迷能遠距觀賽。圖片來源/KDDI新聞公布資料

發現新商機！

日本棒球界的橫濱DeNA灣星隊，在線上設置了「虛擬橫濱球場」，讓球迷可以用虛擬替身進入虛擬球場，並從場上的大型螢幕欣賞棒球比賽，吸引了大約3萬人觀賽。

我們可由此發想各種策略，例如當運動比賽以無觀眾的方式舉辦時，可實驗性地導入像丹麥足球隊般的措施，打造成包含硬體及軟體的套裝服務，讓各種運動比賽都能提供無觀眾服務，拓展新商業模式。

《疫後大商機》。圖／采實文化提供
《疫後大商機》。圖／采實文化提供

後疫情時代，75歲以上長者及長照人口將會增加，想要去現場加油卻無法去的人口也會增加，因此「不用離開家就能身歷其境、虛擬觀賽」的功能，會更受到重用。

對於舉辦大規模的無觀眾比賽或須確保社交距離的運動活動，更要認真看待。虛擬參加並未限定於體育賽事，還可以運用到IR博奕與MICE會展旅遊等，抱持宏觀視野。

(本文摘錄自《疫後大商機》，采實文化出版，未經同意禁止轉載。)

足球 棒球 虛擬實境 疫情

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