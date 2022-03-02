疫後大商機／取代外送員 無人機、機器人幫你送貨來

疫情前後送貨方式的改變。圖／采實文化提供

【現象】因限制外出，外送服務業績成長

因疫情限制外出，人們無法跟以前一樣自由外出採買日用品和領處方箋等，這對高齡族群來說尤其不便。因此，谷歌母公司Alphabet 旗下專門研發無人機配送的公司Wing（見圖10-1），開始在美國提供以無人機來運送藥品和日用品的宅配服務，因這項服務擴大至咖啡店及烘焙店，而成為注目的焦點。

根據美國維吉尼亞州麵包店Mockingbird Cafe表示，剛開始封城時，使用無人機配送的獲利就占了總營收的25％；位於澳洲洛根市的Extraction Artisan Coffee也使用

Wing外送咖啡，咖啡師因此保住了他們的工作。

Wing公司提供無人機配送服務。圖／采實文化提供

另外，美國西岸矽谷的山景城，新創公司星艦科技（Starship Technologies）研發的快遞機器人受到重用，只要在專用App 上點餐結帳，快遞機器人就會將市區餐廳的餐點或超市的商品等，自動配送到指定的住所或辦公室等地點。

在北京，則是開始採用無人駕駛的外送車來送水餃，外送車具有保溫功能，一次最多可以送24份餐。消費者在無人駕駛車抵達後，讓車子掃描手機上的QR Code後，就可以將水餃從車內取出。無人駕駛車據說是利用5G通訊自動操作功能，以及車體上裝的感測器避開障礙物，順利運行。

【分析】防疫需求，加速了各領域的運用

世界各國從以前就一直在進行實驗，希望能利用無人機及無人駕駛車提供宅配服務。這項服務自新冠疫情爆發後，從限制外出、不見面、零接觸等政策來看，更具需求，因此加速了普及。此外，零接觸的政策在目前宅配實務現場也相當受到重視，例如，在日本，只要將包裹放到玄關就算宅配完成，這種「放門口」的方式變成普遍做法。

發現新商機！

日本物流公司及樂天集團也反覆進行無人機配送的實驗。物流公司西濃運輸和研發無人機的Aeronext合作，在山區的部落自2021年4月起開始首次的固定運行，將包裹運送到住宅地附近的降落場後，收到電子郵件通知的居民再去領取包裹。日本政府預計在2022年鬆綁規定，包含都市區在內，許可「視距外飛行」，一旦成真，在都市區也能使用無人機來宅配，這或許會成為以空中無人物流取代傳統人力物流的契機，並且解決配送員不足和汽油價格上升的問題，日本郵便及雅瑪多國際物流公司也正在推展實驗計畫。當疫情大流行再發生時，無人機配送可以作為持續營運計畫（Business Continuity. Planning, BCP）的良好對策，未來在配送領域或許會獨占鰲頭。

《疫後大商機》。圖／采實文化提供

設置降落場的費用，一個點大概是數十萬日元，在山間部落區，投資不用100 萬日元（約新台幣25萬元）就能做好基礎設施，成本低頗具吸引力，讓中小企業也能有加入戰局的機會。中距離以無人機運送，從降落場到收件人地址的配送則交給無人駕駛車，這樣的組合也會有不錯的效果。

由於日本高齡化嚴重，因此人口正面臨前所未有的減少，勞動人口也不斷下降，再加上新冠肺炎疫情，導致國外技能實習生及留學生銳減，情況變得更加嚴峻。事實上，相較於受新冠肺炎疫情的影響，很多企業倒閉的原因，反而是因為人手不足，此外，網購市場的擴大，也讓宅配人手不足的問題變得更為嚴重，有必要大幅強化「無人配送」服務。

(本文摘錄自《疫後大商機》，采實文化出版，未經同意禁止轉載。)