想投資關鍵科技沒它怎行？宏利全球科技基金今開募

科技日新月異、發展突飛猛進，為人類的生活帶來高度便利，也創造愈來愈多的商機與投資機會。也由於科技發展迅速，相較於聚焦單一產業，多元布局科技股投資將更可能掌握更多潛力投資機會。

因應科技發展的多元趨勢，今年宏利投信推出宏利全球科技基金，不受限單一科技題材，現階段主要布局六大關鍵基礎技術與產業，重趨勢、也重根基，並由全方位投資專家Wellington Management擔任投資顧問。該基金將於3月1日開始募集，保管機構為臺灣中小企業銀行。

科技類股憑藉其長期競爭力，在投資市場中，經歷景氣循環及產業輪動，科技類股都能有相對突出的績效表現；自2011年至2021年的11年間，科技類股有10年的績效都位居各資產類別前五名。

科技領域涵括許多次產業，隨著趨勢演進，最具潛力者從最早期的硬體，例如個人電腦，輪動到後來的網路發展，以及近幾年蓬勃成長的雲端儲存、電子商務，轉變至現今大家積極討論的電動車、元宇宙題材等。在科技迅速發展之下，多元布局引領當前趨勢的關鍵技術，更有機會在科技領域的投資中享受科技長期發展帶來的效益。

宏利全球科技基金投資之六大關鍵技術與產業包含半導體、AI人工智慧、5G／物聯網、雲端、電子商務與金融科技，可歸納為創新技術、網路躍進及數位轉型三大領域，不僅與民眾生活息息相關，也與未來科技產業發展有高度關聯，前瞻性的為當前及未來鋪路。

宏利投信總經理馬瑜明指出，科技股投資唯有以多面向投資視角，不受限單一題材，保持彈性與靈活度，才能抓到趨勢掌握商機；而即使是變動極大的科技產業，仍需鎖定具有高成長、高品質、具長期利基等特質的標的，投資的績效表現才有機會維持長期成長的潛力。

雖然大部分投資人都肯定科技產業的前景，但因為近期市場波動大，投資人也不免擔心，面對升息、面對市場波動還有面對科技股的價格這三大問題，是否會牽動科技股的後市表現。

首先以歷史數據來看，升息初期對科技股走勢或多或少都有些許程度衝擊，但這樣的影響反而也是逢低進場的機會，觀察自2002年以來，科技股雖然經歷多次市場大幅震盪，但每次震盪後的強勁回復力，也彰顯了科技產業不僅擁有技術發展的基本面優勢，更有獲利面支撐，所以即使股價歷經波動，都不影響其長線投資的潛力。