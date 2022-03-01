東研信超強化WiFi 6E檢測能力 取得TAF認可LPD測試資質

經濟日報 / 記者尹慧中／即時報導

電子檢測廠商東研信超（6840）今（1）日公佈，取得TAF認可RSS-102(Localized Power Density, LPD)測試資質，為台灣第一間取得認證的檢測實驗室。伴隨工業、消費市場對WiFi 6/6E的需求快速成長，各國政府對產品檢測的要求更趨嚴格，東研信超在取得TAF認可RSS-102 (LPD)測試資質後，對於WiFi 6E檢測能力再提升，將能提供客戶更為專業的技術測試服務。

RSS-102(LPD)為加拿大針對WiFi 6E產品所研擬的新規範，與SAR(Specific Absorption Rate)測試相關，適用於使用頻段在6GHz以上之無線終端測試，以及5G NR mmW測試。東研信超表示，6 GHz頻段的容量更大，頻道更寬，能有效解決連線和網路壅塞問題，且唯有WiFi具備6E功能的裝置才能使用該頻段，因此不會輕易受到其他WiFi裝置的干擾。

WiFi 6E網路速度快，傳輸穩定性高，目前被廣泛應用於遠端辦公、VR/AR等使用者體驗，以及自駕車、新能源車、智慧家居等產業市場。在遠端遙控、無人的需求量倍增下，WiFi 6E的加速發展勢在必行，根據TrendForce研究顯示，預期2022年WiFi 6/6E將超越WiFi 5成為主流技術，全球市占率亦有望達58%。

東研信超表示，客戶群廣泛，檢測主力產品擴及5G移動通訊、網通、NB、工控應用及智慧家庭等相關領域，在NB、平板電腦、工業電腦與電競等相關領域，擁有極高的市占率。為提供客戶更專業、精確的檢測服務，東研信超將持續關注無線通訊的最新法規，投資先進檢測設備，並提升公司的檢測能力，穩定公司在各產業檢測需求上的市占率。

WiFi 5G

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