獨／寶高園區進駐率近九成五 鴻海大手筆加碼

經濟日報 / 記者鍾泓良／即時報導
寶高智慧產業園區「育成中心」。圖／新北市經發局提供
寶高智慧產業園區「育成中心」。圖／新北市經發局提供

新北市經發局今（1）日公告新店寶高智慧產業園區第四次招商評選結果，準廠房單元申租數更占總單元數近九成五。據了解，之前宣布要在寶高園區進駐電動車產業的鴻海（2317），本次再度加碼，甚至大手筆標下大量單元，可望打造成電動車研發中心。

鴻海去年11月第三次招商時宣布要以寶高園區為基地，成立軟體研發與半導體設計中心，著重在自動駕駛、智能網關、智慧座艙等領域軟硬體設計開發，初期將招募超過250位以上高階工程師，並逐步增加為1,000名，以發展次世代智能電動車產業。

本次招商傳出鴻海再度加碼，甚至豪氣標下一整棟建築當作基地；然而因鴻海尚未發布相關重大訊息，因此無論是投資金額跟招租單元都無法證實。

經發局長何怡明表示，本次招商鴻海精密規劃於園區投資，將運用豐沛之策略聯盟夥伴關係、產業資源與供應鏈，結合軟體研發、半導體設計與量子運算等新興科技，協助寶高園區形塑為電動車產業研發重鎮。

相關進駐廠商也將藉由論壇與教育訓練活動、開發平台分享等回饋項目，共同帶動園區及新店周邊產業轉型升級及發展。

未來園區內將匯集AI、科技軟體、資通光電、電動車及生技醫療等產業能量，為新店在地既有資通訊產業優勢，創造加乘效果，打造另一個產業耀眼新據點，同時市府資訊中心與進駐廠商華電聯網，也將於園區內建置5G環境，導入智慧電桿、互動式VR展演等，讓寶高園區也具備實證場域之功能。

經發局補充，寶高智慧產業園區自2021年3月啟動招商作業，期間策略性配合政策規劃及產業回饋意見，分階段進行招商， 並多元運用實體及線上說明會、現地訪商、公協會周知及赴五大工業區推廣等方式積極攬商，迄今短短不到一年時間，標準廠房單元累計已釋出72個單元，約占總單元數的九成五，其中研發單元約占整體之三分之一，可預見寶高園區未來將展現充沛的創新研發能力。

經發局將於今年4月底辦理園區啟用活動，由於園區緊鄰的裕隆城用地，曾經是台灣汽車產業的發展重地，而新店地區為軟體及資通訊設備關鍵技術所在，這次又有多家智慧車輛相關產業入駐園區，屆時是否會發揮群聚效應，掀起另一波的電動車產業鏈進駐，外界正拭目以待。

電動車 鴻海 軟體

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