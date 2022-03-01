智慧局推遠距視訊面詢 台積電：雙贏方案

經濟部智慧局即日起，推出「專利申請案跨國就地遠距視訊面詢」新措施，提供申請人及專利代理人可自行選定適當處所與智慧局建置的會議系統連線，直接與審查人員進行三邊的視訊面詢。對此，台積電（2330）表示，對於提升專利申請品質及審查效能都有助益，可說是雙贏的方案。

智慧局表示，例如申請人在日本，代理人在台灣的事務所，與在智慧局的審查人員直接進行視訊面詢，而無須親自到智慧局各地服務處透過網路與審查人員進行視訊面詢。智慧局預期，專利申請案跨國就地遠距視訊面詢，可以達到節省成本、簡易操作、溝通到位及安全便捷等效果。

智慧局補充，即起只要符合具備智慧局所定之軟、硬體設備，且可保持良好視訊品質、在非公開場合之處所，以及面詢過程中，當事人不得拍照、錄音或錄影。

智慧局為便利申請人能夠利用跨國就地遠距視訊面詢，特別修正「專利面詢申請書」、「專利面詢申請須知」及增訂「經濟部智慧財產局遠距視訊面詢操作手冊」，申請人可輕鬆下載參考使用，歡迎申請人多加利用。

智慧局也詢問企業及研究單位專利申請第一名的台積電及工研院對這項新措施的看法。台積電表示，專利遠距視訊面詢方案有利於審查人員更清楚明瞭創作的核心所在申請人若需申復修正，亦可一次修正到位，可說是雙贏的方案，「以台積公司而言，我們的研發人員分布在各地，而此措施正可協助我們打破時空之溝通限制。」

工研院則表示，研發與智權同仁除於總部院區外、跨院區，要求各場域之研發與智權同仁必須於定點出席面詢，實務運作上於主客觀條件確有諸多不便，認為該方案可避免因書面溝通所生之落差、節省文書作業之往返及人員舟車之勞頓，可說是既省時省力又省成本的方案。