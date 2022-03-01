鴻海本週亮相電動車 夥伴Fisker 純電休旅車僅台幣百萬
鴻海集團（2317）第一台電動車產品將於本週四3月3日正式交車，無獨有偶，鴻海合作夥美國新創電動車（EV）廠Fisker，繼第二款電動車PEAR開放預訂後，在MWC 2022展中再秀出純電休旅車Ocean SUV，開放美國、歐洲部分市場訂購，預計今年11月開始生產。
據悉，Ocean SUV續航里程為440公里，在美國的起售價為37,499美元（不含稅）、約新台幣105萬元，在西班牙的起售價為41,900歐元（含增值稅，不含補貼）、約新台幣131.5萬元。
對於美國以及部分歐洲國家，Fisker Ocean 將在2022年11月開始交車，Fisker正在製定一項全面的歐洲市場戰略，這家總部位於加州海灘的新創公司，去年在慕尼黑設立辦事處。Fisker 首席執行官 Henrik Fisker 表示，在巴賽隆納舉行的MWC是展示Fisker Ocean的理想場所，因為我們的車充滿先進技術。
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