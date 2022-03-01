宏達電MWC2022秀肌肉 揭示最新元宇宙應用

智慧型手機與虛擬實境創新設計品牌宏達電（2498），於2022世界移動通信大會（MWC）上首次揭示HTC最新元宇宙應用－VIVERSE，並展示全新元宇宙產品、平台和體驗，以及多項創新應用包含5G邊緣雲技術、車載VR娛樂及實景娛樂（Location-based Entertainment）娛樂等。

HTC董事長暨執行長王雪紅表示，HTC自2015年推出VIVE以來，我們的VIVE Reality願景即是將技術與人文極致融合，釋放人們無限想像力。在那時，我們就深信VIVE Reality將開創一個前所未有的創新產業及文化革命。如今，VIVERSE邁出下一步，透過創造一個充滿學習、創造、探索、訓練、娛樂的新世界，使我們的願景得以實現。我們將這個世界取名為VIVERSE，這是我們的元宇宙世界；一個讓人沉浸其中、充滿奇妙新體驗的無邊際宇宙，同時也是通往我們合作夥伴創造的其他宇宙的快速傳送門。

她並強調：VIVE是我們的品牌名稱，代表的意思是生活；而Verse則代表生活的篇章；我們在VIVERSE裡的生活解決了時間和空間的限制，所以VIVERSE賦予我們創造更多美好回憶的能力，並鼓勵我們珍惜生命。

VIVERSE是一個身歷其境、擁有無限新體驗的元宇宙世界，由硬體、軟體和內容組成，VIVERSE遵循開放和可擴展的標準，為企業或個人用戶創建更開放和通用的應用。

HTC VIVE於MWC會場另一個讓人印象深刻的展示，是將無線遙控車上配置的高解析智慧攝影機畫面，透過5G專網將即時影像傳送至遠端駕駛座上的顯示器，搭配遠端操控平台或感測技術讓駕駛員得以進行有效的遠端控制。此一應用的涵蓋範圍包括智慧遙控、物聯網連結、智慧工廠、建築工地、人類險地探索、災害救，以及智慧遙控的船舶輔助、無人牽引船等，打造出安全、高效率、智慧的國際港口。

HTC VIVE在娛樂領域的新成果遠不止於此，現場還展示了Yullbe Go的 實景娛樂（LBE）的最新應用，讓五名佩戴 VIVE Focus 3的玩家可以在同一張地圖上漫遊、互動和遊戲。實景娛樂 (LBE)應用於世界各地的商場中快速增長，它利用VR的強大功能和多功能性為消費者創造獨特的沉浸式體驗，並可不斷進化與發展，可在同一空間中管理多位玩家和多種遊戲。