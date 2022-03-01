快訊

評／烏俄戰火延燒將導致全球新危機的開始？

法俄總統通話 普亭：滿足這「三大條件」才停戰

宏達電秀肌肉 MWC展出最新元宇宙應用

經濟日報 / 記者陳昱翔／台北即時報導

全球智慧型手機與虛擬實境創新設計領導者HTC宏達電（2498））於2022世界移動通信大會（MWC）上首次揭示HTC最新元宇宙應用－VIVERSE，並展示全新元宇宙產品、平台和體驗，以及多項創新應用包含5G邊緣雲技術、車載VR娛樂及實景娛樂（Location-based Entertainment）娛樂等。

HTC董事長暨執行長王雪紅表示，HTC自2015年推出VIVE以來，我們的VIVE Reality願景即是將技術與人文極致融合，釋放人們無限想像力。在那時，我們就深信VIVE Reality將開創一個前所未有的創新產業及文化革命。如今，VIVERSE邁出下一步，透過創造一個充滿學習、創造、探索、訓練、娛樂的新世界，使我們的願景得以實現。我們將這個世界取名為VIVERSE，這是我們的元宇宙世界；一個讓人沉浸其中、充滿奇妙新體驗的無邊際宇宙，同時也是通往我們合作夥伴創造的其他宇宙的快速傳送門。」

她並強調：「VIVE是我們的品牌名稱，代表的意思是生活；而Verse則代表生活的篇章；我們在VIVERSE裡的生活解決了時間和空間的限制，所以VIVERSE賦予我們創造更多美好回憶的能力，並鼓勵我們珍惜生命。」

下一個社交互動和內容消費時代已然來臨，而VIVERSE正是其中一部分。HTC宣布一系列讓生活變得創新及擁有無限想像的產品從VIVE Browser到VIVE Connect。VIVE Browser是一種基於瀏覽器的方式來享受、探索和穿越VIVERSE的樂趣，為第一個支援WebXR和WebAssembly的XR瀏覽器。而VIVE Connect則為體驗和穿越VIVERSE的傳送門，是一種嶄新且易於穿梭於各平台、應用程式、遊戲或內容的開放式平台，以及VIVE Guardian可使內容更易被投放至VR設備的工具，並同時提供家長監護功能，讓新世代孩童在安全無虞下接觸新科技*。

至於5G創新應用方面，HTC VIVE展示了先進的5G創新應用，推出其最新的便攜式5G行動專網解決方案－Reign Core，此方案是與HTC子公司G Reign以及Supermicro合作的成果。

HTC VIVE於MWC會場另一個讓人印象深刻的展示，是將無線遙控車上配置的高解析智慧攝影機畫面，透過5G專網將即時影像傳送至遠端駕駛座上的顯示器，搭配遠端操控平台或感測技術讓駕駛員得以進行有效的遠端控制。此一應用的涵蓋範圍包括智慧遙控、物聯網連結、智慧工廠、建築工地、人類險地探索、災害救，以及智慧遙控的船舶輔助、無人牽引船等，打造出安全、高效率、智慧的國際港口。

HTC 5G 元宇宙 MWC 宏達電 王雪紅

延伸閱讀

元宇宙來了 經過一家餐館看著它、菜單就跳到你眼前

上海搶占元宇宙先機 擬行動計畫

大型宇宙垃圾？Tesla Roadster竟在外太空繞行了32億公里！

HTC秀「VIVERSE」元宇宙應用場景 將虛擬實境體驗帶到車輛上

相關新聞

鴻海本週亮相電動車 夥伴Fisker 純電休旅車僅台幣百萬

鴻海集團（2317）第一台電動車產品將於本週四3月3日正式交車，無獨有偶，鴻海合作夥美國新創電動車（EV）廠Fisker...

元宇宙趨勢不可擋 歷史上這些「疫情革命」都曾改變人類命運

疫情帶來了巨大的改變，我稱之為「疫情革命」，這並非由人類的技術發展所帶動，而是病毒強迫造成的改變，瞬間顛覆了人們原本的工作方式（包含業務、教育、醫療、活動等）。

元宇宙來了 經過一家餐館看著它、菜單就跳到你眼前

元宇宙來了，人們未來活在虛擬世界的時間可能遠勝於現實世界，相關產值預估高達8兆美元，美國銀行並將元宇宙列為對人類生活有革...

電信兩小退場…沒有千億投入 難有新玩家

從電信兩小（台灣之星、亞太電信）退場看台灣電信產業發展，沒有投入千億元，別玩台灣電信市場。業界認為，電信是2G、3G、4...

台積產能 七大廠搶爆

台積電7奈米以下先進製程客戶搶翻天，在最大客戶蘋果帶頭下，包括超微、聯發科、博通、輝達、高通與英特爾等七大客戶都上門搶簽...

台積研發大將米玉傑：半導體缺貨還會延續三年

台積電研發資深副總經理米玉傑指出，半導體短缺情況估計還會延續二到三年，只有新的晶圓廠量產後才能解決供不應求的問題。他並指...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。