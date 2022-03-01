宏達電秀肌肉 MWC展出最新元宇宙應用

全球智慧型手機與虛擬實境創新設計領導者HTC（宏達電（2498））於2022世界移動通信大會（MWC）上首次揭示HTC最新元宇宙應用－VIVERSE，並展示全新元宇宙產品、平台和體驗，以及多項創新應用包含5G邊緣雲技術、車載VR娛樂及實景娛樂（Location-based Entertainment）娛樂等。

HTC董事長暨執行長王雪紅表示，HTC自2015年推出VIVE以來，我們的VIVE Reality願景即是將技術與人文極致融合，釋放人們無限想像力。在那時，我們就深信VIVE Reality將開創一個前所未有的創新產業及文化革命。如今，VIVERSE邁出下一步，透過創造一個充滿學習、創造、探索、訓練、娛樂的新世界，使我們的願景得以實現。我們將這個世界取名為VIVERSE，這是我們的元宇宙世界；一個讓人沉浸其中、充滿奇妙新體驗的無邊際宇宙，同時也是通往我們合作夥伴創造的其他宇宙的快速傳送門。」

她並強調：「VIVE是我們的品牌名稱，代表的意思是生活；而Verse則代表生活的篇章；我們在VIVERSE裡的生活解決了時間和空間的限制，所以VIVERSE賦予我們創造更多美好回憶的能力，並鼓勵我們珍惜生命。」

下一個社交互動和內容消費時代已然來臨，而VIVERSE正是其中一部分。HTC宣布一系列讓生活變得創新及擁有無限想像的產品從VIVE Browser到VIVE Connect。VIVE Browser是一種基於瀏覽器的方式來享受、探索和穿越VIVERSE的樂趣，為第一個支援WebXR和WebAssembly的XR瀏覽器。而VIVE Connect則為體驗和穿越VIVERSE的傳送門，是一種嶄新且易於穿梭於各平台、應用程式、遊戲或內容的開放式平台，以及VIVE Guardian可使內容更易被投放至VR設備的工具，並同時提供家長監護功能，讓新世代孩童在安全無虞下接觸新科技*。

至於5G創新應用方面，HTC VIVE展示了先進的5G創新應用，推出其最新的便攜式5G行動專網解決方案－Reign Core，此方案是與HTC子公司G Reign以及Supermicro合作的成果。

HTC VIVE於MWC會場另一個讓人印象深刻的展示，是將無線遙控車上配置的高解析智慧攝影機畫面，透過5G專網將即時影像傳送至遠端駕駛座上的顯示器，搭配遠端操控平台或感測技術讓駕駛員得以進行有效的遠端控制。此一應用的涵蓋範圍包括智慧遙控、物聯網連結、智慧工廠、建築工地、人類險地探索、災害救，以及智慧遙控的船舶輔助、無人牽引船等，打造出安全、高效率、智慧的國際港口。