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半導體緊盯關鍵氣體供應 受俄烏開戰影響「最糟狀況」曝光

聯合報 / 記者簡永祥／台北即時報導
半導體製程所需關鍵氣體由烏克蘭掌握，國內各大晶圓廠緊盯，擔心戰事波及相關氣體供應恐斷鏈。歐新社
半導體製程所需關鍵氣體由烏克蘭掌握，國內各大晶圓廠緊盯，擔心戰事波及相關氣體供應恐斷鏈。歐新社

俄烏開戰，由於烏克蘭掌控半導體製程所需關鍵雷射氣體，尤其用於製程影像設備用的激光源氖氣，更占全球近7成供應量，因此引發國內各大晶圓廠緊盯半導體製程所需關鍵氣體，擔心戰事波及相關氣體供應恐斷鏈。

包括台積電聯電南亞科等晶圓廠都表示，公司近期已提高這些關鍵氣體備貨量，同時增加不同來源供應商，短期不會受到俄烏戰爭影響。

半導體氣體供應商表示，烏克蘭除了氖氣外，還包括氬、氪、氙等氣體，其中氖氣由烏克蘭供應全球近7成產量。氖氣為惰性氣體，並不會傷害晶圓，卻是深紫外光（DUV）或極紫外光（EUV）等微影設備透過雷射光源激發形成深紫光外或極紫外光必要的激光源，是很重要的雷射氣體，因此俄烏衝究，對全球半導體供應鏈，具有舉足輕重的影響 。

俄烏開戰，牽動地緣政治風險升高，國內各大半導體也升高對俄烏戰爭對半導體供應鏈影響的關注力 。

稍早晶圓大廠聯電已決定率先與雷射氣體供應商簽約長期合約，率先鎖量、鎖價，並降低未來烏克蘭相關雷射氣體供應斷鏈的潛在風險。

台積電雖未採取與供應商簽長約鎖量行動，但要求供應商提出雙方開戰後的影響與分析，供應商的回覆是：「若戰爭為期一個月，有備貨可支持，若維持三個月，會很緊急；若維持一年，將會斷貨。」

半導體 晶圓廠 烏克蘭 台積電 聯電 南亞科

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