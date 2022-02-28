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談半導體產業挑戰 台積電透露有「三關鍵」
台積電研究發展副總經理米玉傑榮獲2022 年IEEE Frederik Philips獎，他在接受IEEE採訪時表示，半導體產業的挑戰一是在於技術的選擇；二是找到足夠多的人才。另外半導體短缺仍然是目前必須面對的障礙。
米玉傑指出，半導體短缺的問題需要兩到三年的時間，等到新的晶圓廠上線才能解決。「目前半導體行業正在投入大量資金來建設額外的產能，以解決晶片短缺問題。與兩年前相比，我們今天對未來需求的了解要清晰得多。」米玉傑說道。
對於半導體短缺的原因，米玉傑認為是疫情大流行擾亂了全球經濟，電子產品在日常生活中的日益普及也導致半導體需求激增。
另外，米玉傑透露，台積電3nm計劃在今年晚些時候上市，同時公司也在研究2nm節點。「我們正在接近原子尺度，以前我們可以通過微調工藝來實現下一代節點，但現在每一代都必須在晶體管架構、材料、工藝和工具方面找到新的方法。」
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