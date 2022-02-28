快訊

評／烏俄戰火延燒將導致全球新危機的開始？

法俄總統通話 普亭：滿足這「三大條件」才停戰

聽新聞
test
0:00 / 0:00

陸官方嚴控疫情 鴻海深圳廠區近期暫停普工招募

經濟日報 / 記者吳凱中／台北即時報導
大陸疫情嚴峻，鴻海（2317）集團位於龍華、觀瀾廠區自25日起已暫停普工招募。本報系資料照
大陸疫情嚴峻，鴻海（2317）集團位於龍華、觀瀾廠區自25日起已暫停普工招募。本報系資料照

中國大陸政府強力要求新冠肺炎「清零」，但近期香港疫情病例數暴增，也影響到隔壁的深圳市，官方單位嚴格要求當地企業進一步加強防疫措施，鴻海（2317）集團位於龍華、觀瀾廠區自25日起已暫停普工招募，據悉，由於鴻海富士康深圳廠區過年前大量徵才，近期已無大規模人力需求，因此廠區暫時停止招工對營運並無影響。

根據大陸人力招募平台訊息顯示，近期接獲深圳富士康中央人資及集團防疫指揮中心緊急通知，深圳富士康龍華、觀瀾廠區自25日起暫停普工招募，重開時間將另行通知，呼籲求職者此時不要前往廠區報到。

深圳富士康龍華、觀瀾廠區暫停普工招募一事，緣起於深圳市龍華區官方單位近期指導措施。該通知指出，因Omicron在香港引發的疫情形勢日趨嚴峻，市區多處出現本土新冠肺炎病例，疫情防控工作壓力不斷增大，為進一步加強防疫，因此推出六點措施。

官方單位要求措施包含進一步加強全體人員管理，落實企業全員工每48小時進行一次核酸檢測，加強員工疫苗接種。同時，要求企業落實封閉式管理要求，提倡企業採取封閉式管理最大程度降低風險，減少非必要的外來人員到訪和企業人員外訪，全體員工原則上按照工作地、居住地「兩點一線」的要求進行管理等措施。

據了解，由於鴻海富士康深圳廠區過年前大量徵才，近期已無大規模人力需求，加上春節期間實施員工留廠工作/過年措施，因此目前廠區人力充足，目前並無大量人力招募需求，因此龍華、觀瀾廠區暫時停止招工對營運並無影響。

新冠肺炎疫情陰霾下，大陸多地呼籲就地過年，有企業也推出獎勵鼓勵員工留守。鴻海集團也祭出高額出勤激勵獎金，光是富士康鄭州工廠今年有近10萬員選擇留守，除了是響應大陸官方政策外，也與鴻海首季訂單暢旺有關。

鴻海集團董事長劉揚偉先前指出，鴻海第1季的表現，比過去幾年都來得好，幾個比較重要的廠區，可能只能有兩天的春節假期，「這是過去未曾見過的榮景。」

富士康 鴻海 深圳 疫情 徵才 新冠肺炎

延伸閱讀

桃園廠區員工確診 神達: 對公司無重大影響

深圳外送小哥怕封村 「捲舖蓋」送餐

鴻海電動車即將上路　鴻華先進Model T將在3月3日舉辦交車儀式

鴻海股價牛步為哪樁？ 處中長線底部區 逢低可布局

相關新聞

鴻海本週亮相電動車 夥伴Fisker 純電休旅車僅台幣百萬

鴻海集團（2317）第一台電動車產品將於本週四3月3日正式交車，無獨有偶，鴻海合作夥美國新創電動車（EV）廠Fisker...

元宇宙趨勢不可擋 歷史上這些「疫情革命」都曾改變人類命運

疫情帶來了巨大的改變，我稱之為「疫情革命」，這並非由人類的技術發展所帶動，而是病毒強迫造成的改變，瞬間顛覆了人們原本的工作方式（包含業務、教育、醫療、活動等）。

元宇宙來了 經過一家餐館看著它、菜單就跳到你眼前

元宇宙來了，人們未來活在虛擬世界的時間可能遠勝於現實世界，相關產值預估高達8兆美元，美國銀行並將元宇宙列為對人類生活有革...

電信兩小退場…沒有千億投入 難有新玩家

從電信兩小（台灣之星、亞太電信）退場看台灣電信產業發展，沒有投入千億元，別玩台灣電信市場。業界認為，電信是2G、3G、4...

台積產能 七大廠搶爆

台積電7奈米以下先進製程客戶搶翻天，在最大客戶蘋果帶頭下，包括超微、聯發科、博通、輝達、高通與英特爾等七大客戶都上門搶簽...

台積研發大將米玉傑：半導體缺貨還會延續三年

台積電研發資深副總經理米玉傑指出，半導體短缺情況估計還會延續二到三年，只有新的晶圓廠量產後才能解決供不應求的問題。他並指...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。