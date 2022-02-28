陸官方嚴控疫情 鴻海深圳廠區近期暫停普工招募

中國大陸政府強力要求新冠肺炎「清零」，但近期香港疫情病例數暴增，也影響到隔壁的深圳市，官方單位嚴格要求當地企業進一步加強防疫措施，鴻海（2317）集團位於龍華、觀瀾廠區自25日起已暫停普工招募，據悉，由於鴻海富士康深圳廠區過年前大量徵才，近期已無大規模人力需求，因此廠區暫時停止招工對營運並無影響。

根據大陸人力招募平台訊息顯示，近期接獲深圳富士康中央人資及集團防疫指揮中心緊急通知，深圳富士康龍華、觀瀾廠區自25日起暫停普工招募，重開時間將另行通知，呼籲求職者此時不要前往廠區報到。

深圳富士康龍華、觀瀾廠區暫停普工招募一事，緣起於深圳市龍華區官方單位近期指導措施。該通知指出，因Omicron在香港引發的疫情形勢日趨嚴峻，市區多處出現本土新冠肺炎病例，疫情防控工作壓力不斷增大，為進一步加強防疫，因此推出六點措施。

官方單位要求措施包含進一步加強全體人員管理，落實企業全員工每48小時進行一次核酸檢測，加強員工疫苗接種。同時，要求企業落實封閉式管理要求，提倡企業採取封閉式管理最大程度降低風險，減少非必要的外來人員到訪和企業人員外訪，全體員工原則上按照工作地、居住地「兩點一線」的要求進行管理等措施。

據了解，由於鴻海富士康深圳廠區過年前大量徵才，近期已無大規模人力需求，加上春節期間實施員工留廠工作/過年措施，因此目前廠區人力充足，目前並無大量人力招募需求，因此龍華、觀瀾廠區暫時停止招工對營運並無影響。

新冠肺炎疫情陰霾下，大陸多地呼籲就地過年，有企業也推出獎勵鼓勵員工留守。鴻海集團也祭出高額出勤激勵獎金，光是富士康鄭州工廠今年有近10萬員選擇留守，除了是響應大陸官方政策外，也與鴻海首季訂單暢旺有關。

鴻海集團董事長劉揚偉先前指出，鴻海第1季的表現，比過去幾年都來得好，幾個比較重要的廠區，可能只能有兩天的春節假期，「這是過去未曾見過的榮景。」