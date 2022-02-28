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俄烏局勢牽動半導體氣體供應擔憂 業界估至少半年無虞

集微網 / 集微網

集微網消息，烏克蘭局勢對全球金融和原物料市場產生立即干擾，引發業界對半導體供應鏈的擔憂。台灣地區媒體援引業界分析認為，相關半導體氣體供應過去歷經5次地緣政治緊張考驗，目前各大半導體廠都已有當地氣體儲備與高庫存，初步看至少半年供應無虞。

台灣地區相關半導體氣體與耗材供應商指出，目前供給大廠的氣體來源並非烏克蘭，目前沒有看到立即影響，後續情況需持續觀察。

烏克蘭為半導體原料氣體供應大國，包含氖、氬、氪、氙等，其中氖氣由烏克蘭供應全球近70%的產量，2014年克里米亞半島危機，氖氣價格曾飆升6倍以上。

不過，據分析，半導體產業鏈經歷過2011年日本311地震斷鏈、2014年克里米亞危機、中美貿易戰、2019年日韓貿易戰與2020年疫情爆發所帶來的衝擊後，已持續通過繼續開發及尋找替代原料分散風險，全面調整供應鏈部署。

特別是近2年在半導體供應鏈喫緊的情況下，各大廠商都已拉高庫存，因此烏克蘭局勢3-6個月內估計對半導體供應鏈影響甚微。

半導體 疫情 日本

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