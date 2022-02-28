俄烏局勢牽動半導體氣體供應擔憂 業界估至少半年無虞

綜觀未來1年，市場最大風險是通膨壓力和聯準會的貨幣政策到底有多鷹派。升息不利股市，尤其科技股，專門投資科技股的女股神伍德（Cathie Wood）的旗艦基金ARK Innovation ETF價格1年來已腰斬，被專家指其跌勢跟2000年科網股泡沫很相近。

2022-02-28 08:09