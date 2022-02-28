外媒稱台積電等大廠已停止出口俄羅斯 業界預期俄CPU採購首當其沖

集微網消息，據外媒消息，美國總統拜登在針對俄羅斯的經濟制裁中包括了希望切斷俄羅斯一半以上的高科技產品進口，目的在於阻止用於航天、航海等方面的高科技產品供應，但不阻止消費性電子產品的供應。據悉，目前包括台積電在內的國際半導體大廠都已經停止對俄羅斯的供貨。

業界預期，半導體大廠暫停與俄羅斯合作，對於當地ASIC芯片設計廠影響較大。《華盛頓郵報》提及，台積電不再製造出貨的芯片是俄羅斯的ASIC芯片廠商Elbrus相關產品。而Elbrus相關產品在俄羅斯當地用量較少，俄羅斯主要軍民兩用核心CPU多數仍採用英特爾平台。

業界認為，依據Elbrus先前曾發佈的相關芯片設計圖，俄羅斯半導體所需生產、製造與採購來源是美國和中國台灣，且多數為成熟製程。

而據世界半導體貿易統計（WSTS）組織的數據，雖然制裁令對俄羅斯的影響可能很大，但俄羅斯向來並不是半導體的重要直接消費國，僅佔比全球芯片採購量不到0.1%。因此，相對來說，對半導體公司營運衝擊相對有限。