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中華電衝5G創新應用 今年相關業績估50億元起跳

經濟日報 / 記者鐘惠玲／即時報導

中華電信（2412）發展5G創新應用，今年預計相關業績可從50億元起跳。中華電信總經理郭水義今(26)日表示，5G開台已20個月，從消費者、企業到政府方面，累積了大量應用經驗，該公司5G創新應用在各領域的發展不勝枚舉，後續預期還會更為發酵。

第17屆KKBOX音樂風雲榜於26日在台北流行音樂中心登場，中華電信趁機大秀5G MEC行動邊緣運算的高速率、低延遲技術，以擬真全息投影技術結合新生代創作樂團告五人，打造全台演唱會首次5G全息異地共演。相關演出是由告五人主唱雲安與團員分別在兩地，以1：1真人比例，呈現Live合唱與合奏，呈現近乎零延遲的影音同步演出。

至於同業遠傳（4904）併購亞太電信（3682）、台灣大（3045）併購台灣之星，郭水義說，在法遵的前提下給予祝福，樂見產業健康發展。他並強調，該公司在意怎麼滿足客戶需求，規畫持續推出創新應用，讓民眾有感。如同過去所言，看的不是戰場，而是商場與商機。

中華電信 5G

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