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台灣電信業不斷整併 中華電郭水義：樂見產業健康發展

聯合報 / 記者馬瑞璿／台北即時報導
中華電信總經理郭水義。記者杜建重／攝影
中華電信總經理郭水義。記者杜建重／攝影

台灣電信產業不斷整併，繼台灣大哥大2021年底宣布併購台灣之星後，遠傳電信也在昨（25）日宣布併購亞太電信；對於台灣電信產業整併情勢，中華電信總經理郭水義表示，「樂見產業健康發展」。

「其實，結束競標的那一刻，我們就知道這個是必然發展。」郭水義說，中華電信樂見產業發展更健康，尤其，「電信產業高度資本密集，經營上還要有規模經濟。」在產業發展過程中，電信企業應該把資源投注在對民生、企業有利的發展上面，讓百業升級，帶動台灣國民所得不斷往上拉。

然而，當台灣兩家小型電信企業被併購後，民眾更在意的是，未來是否難再看到低價吃到飽資費？對此，郭水義表示，「我們更看重的是，推出什麼樣的創新服務，我們看到的是商機，那商機背後的源頭來自於客戶需求。」中華電信更在意能否提供客戶想要的創新應用服務。

中華電信 併購 遠傳電信

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