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桃園今+11例 公有市場、超商6處足跡曝光

中華電積極拓展5G創新應用領域 今年目標營收50億元

聯合報 / 記者馬瑞璿／台北即時報導
「第17屆KKBOX音樂風雲榜」，今天晚間在台北流行音樂中心隆重登場，為讓樂迷享受嶄新的5G影音娛樂體驗，中華電信以擬真全息投影技術結合新生代創作樂團告五人，成功打造全台演唱會首次5G全息異地共演。圖左為中華電信總經理郭水義，圖右為KKBOX音樂事業群總經理黃嘉宏。記者馬瑞璿／攝影
「第17屆KKBOX音樂風雲榜」，今天晚間在台北流行音樂中心隆重登場，為讓樂迷享受嶄新的5G影音娛樂體驗，中華電信以擬真全息投影技術結合新生代創作樂團告五人，成功打造全台演唱會首次5G全息異地共演。圖左為中華電信總經理郭水義，圖右為KKBOX音樂事業群總經理黃嘉宏。記者馬瑞璿／攝影

中華電信積極發展5G創新應用，總經理郭水義今（26）日表示，「元宇宙可望推升5G、AIOT（人工智慧物聯網）產業發展，未來也有很大的想像空間。」不管是個人市場，或者是政府、企業客戶市場，中華電信都積極布局，預料今年5G創新應用領域營收可望達到50億元。

華語樂壇年度盛事「第17屆KKBOX音樂風雲榜」，今天晚間在台北流行音樂中心隆重登場，為讓樂迷享受嶄新的5G影音娛樂體驗，中華電信大秀5G MEC行動邊緣運算的高速率、低延遲技術，以擬真全息投影技術結合新生代創作樂團告五人，成功打造全台演唱會首次5G全息異地共演。

全息影像已成為智慧娛樂市場中討論度最高的新應用，在今晚演出中，告五人主唱雲安與團員在分隔兩地的安排下，以1:1真人比例共演經典歌曲〈在這座城市遺失了你〉，完美呈現Live合唱與合奏共演，實現近乎於零延遲的影音同步視聽饗宴，以最新5G娛樂科技，讓現場與線上觀看粉絲感受虛實整合的偶像魅力。

中華電信總經理郭水義表示，「中華電信持續以5G技術廣結盟，繼去年於KKBOX風雲榜領先同業大秀5G AR（擴增實境）+VR（虛擬實境）視聽體驗，今年更成功打造全台演唱會首次以5G全息異地1:1真人比例共演及多視角直播，滿足觀眾視覺與聽覺的極致雙重饗宴。」

KKBOX音樂事業群總經理黃嘉宏表示，全息影像技術剛開始發展時，也曾透過試錯、累積不少經驗，現在更大膽疊加AR跟VR等科技，做混合式的演出展演，而這些也都必須有5G技術，才能穩定傳輸，帶給觀眾全新視聽體驗。未來，在技術逐步突破之後，也期待能將相關技術輸出到海外。

中華電信行動服務營收ARPU（每用戶平均貢獻度）近來逐步提升，加上5G創新應用越來越多元，並積極耕耘政府、企業客戶5G專網市場，中華電信預期，今年5G創新應用領域營收有望達到50億元目標。

5G 中華電信 營收

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