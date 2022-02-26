遠傳併亞太 中華電、台灣大給予祝福

遠傳電信宣布合併亞太電信，合併之後，遠傳電信的用戶數將來到920萬人，在台灣市場中擁有33%的市占率；對於遠傳併亞太一案，中華電信表示，「在法遵的前提下，我們給予祝福」，台灣大則說，「雙方門當戶對，台灣大給予最高祝福。」

遠傳電信、亞太電信於25日各自召開董事會後完成合併契約簽署。

在用戶權益方面，遠傳表示，本案合併完成後，亞太客戶既有合約不變，雙方用戶都能在合併後享有更豐富的網路資源，用戶體驗皆可大幅提升；亞太用戶也可享有遠傳friDay影音、friDay購物、「遠傳心生活」用戶獨享優惠、和連續十年奪冠的最佳消費服務，同時，遠傳網路基礎建設投資效益也能大幅提升，加上遠東集團涵蓋食衣住行育樂各個產業的綜效，將能為台灣消費者提供更多元且親民的通訊和數位服務。

遠傳董事長徐旭東表示，遠傳與亞太於2020年9月為推動5G網路及頻譜資源效益極大化簽署3.5G頻段5G網路共頻共網，在取得國家通訊傳播委員會（NCC）和公平會核准之後，自2021年8月開始此營運模式，至今成效逐漸展現，同時嘉惠雙方5G用戶。

徐旭東強調，遠傳和亞太決定合併乃著眼於更大的目標，以雙方絕配的頻譜資源，合併後的經濟規模，為更多消費者、企業提供世界級通訊服務，並提升行動通訊基礎建設建置成效，促進獲利成長；精實善用資源，節能減碳，更能增進環境永續。

對於遠傳合併亞太電信一案，台灣大表示，樂見同業一起加入電信產業永續轉型的步伐，共同讓頻譜、能源發揮更高效益、提升行動通訊基礎建設的建置成效，讓所有消費者成為最終贏家，並且為台灣節電、乃至全球永續作出積極貢獻。

台灣大也表示，目前台灣大與台灣之星的合併案，已送請主管機關NCC、公平會審核中，希望能得到主管機關支持，儘快獲得核准，提升雙方用戶、員工、股東、企業合作伙伴等利害關係人權益，促進電信與科技產業健全發展，用5G加速台灣產業轉型升級，開啟Taiwan Helps的新頁。