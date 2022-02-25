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桃園今+11例 公有市場、超商6處足跡曝光

聯發科宣布 今年啟動將招募2,000人

經濟日報 / 記者鐘惠玲/即時報導

晶片大廠聯發科（2454）25日宣布，啟動今年的大規模徵才計畫，預計將招募超過2,000名對5G、AI、無線通訊、智慧聯網及元宇宙等技術領域有興趣的頂尖人才，希望以極具競爭力的薪酬福利、全球視野的工作挑戰與成就感，邀請社會新鮮人及優秀菁英加入。

聯發科指出，該公司首場大型招募活動，將於3月5日在台灣大學校園徵才博覽會登場。針對在校學生，今年超前部署擴大實習招募員額，預計較以往成長兩倍，將招募約300名實習生。在實習期間，除了提供實習生專屬培訓課程、實際參與專案開發、多元社團體驗，提供具競爭力薪酬，以及外縣市交通、租屋補助外，取得正職預聘比率估計將高達七成。

聯發科提到，該集團在全球擁有超過50個據點，今年重點職缺包含軟韌體開發、數位IC設計、類比IC設計、射頻IC設計、通訊演算法開發、多媒體演算法開發等類別；涵蓋行動通訊、智慧家庭、無線連結技術、人工智慧及元宇宙等應用領域，歡迎電子電機、電信通訊、資工資管及機械物理數學等相關理工科系畢業生及專業人士加入。

實習 聯發科

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