年薪上看200萬 女生想交台積電男友嗎？

近來半導體熱，科技業年薪令人羨慕，台積電（2330）工程師年薪上看200萬元，但高薪的另一面，就是拿爆肝賣命的生活，「女生會想交個台積電男友嗎？」成為網友關心焦點。

台積電今年員工分紅創新高，員工年薪200萬元起跳，羨煞更行業，高薪工作，可以提早退休，外傳台積電專場聯誼活動，女生報名都提早額滿，顯示台積電另一半很有市場；由於台灣普遍低薪，一般人看台積電員工親戚生活，都會覺得真的很富裕。

不過，時代不同了，面對這樣超時間工作，每天綁在公司的男友，不少網友表示，自己選擇另一半比較重視生活品質。

有網友分享，台積電8點半上班到晚上8點半，沒時間陪女友；由於台積電上班不能馬上回覆line訊息，這樣的「男朋友交來要幹嘛？」要女生們別傻了；也有網友提醒，女生自己要能忍受偽單身或偽單親的準備。

台積電員工另一半也現身表態，有網友說，自己當初分手台積電前男友，嫁給公務員，供大家參考；另有網友分享，老公進去台積電半年，直接叫他換工作，因為沒時間陪小孩，自己下班一打二，根本不值得。

有自稱台積電員工在網路上透露，他和同事們都覺得沒時間交女友，奉勸各位女生別找我們，離職才能給一個女孩幸福。

不過，由於台積電實在是太大，也不是每個台積電的男友都綁在公司。有網友分享，要看單位跟廠區，前一任男友在製程，完全沒時間，現在的男友在廠務，上下班時間很固定。