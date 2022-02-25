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桃園今+11例 公有市場、超商6處足跡曝光

聯發科大規模徵才 預計招募逾2,000人

經濟日報 / 記者林思宇／台北即時報導

全球IC設計大廠聯發科技（2454）今天向社會新鮮人招手，今年持續啟動大規模徵才計畫，預計今年將招募超過2000名對5G、AI、無線通訊、智慧聯通及元宇宙等技術領域有興趣的頂尖人才。首場大型招募活動，將於3月5日在台灣大學校園徵才博覽會登場。

聯發科技副董事長暨執行長蔡力行表示，聯發科近年積極加大創新研發佈局，去年投入近近1000億元，今年仍將繼續擴大投資。選擇加入聯發科技研發團隊，可參與最前瞻的核心晶片設計與系統開發，有機會影響並親自實踐創新技術應用，帶來卓越的工作價值與成就感，也期望藉此與年輕世代共創多贏，一起改變世界，創造無限可能。

聯發科表示，人才一直是聯發科技最重要也是唯一的資產，近年來在全體同仁齊心努力下，所有產品線皆展現高度競爭力，去年度集團合併營收及獲利再創歷年新高。

聯發科說，公司長期秉持實踐利潤共享的精神，將公司利潤20%回饋同仁一起分享豐碩果實，帶動員工整體薪酬與公司一起成長。展望未來未來三年的營收年均複合成長率(CAGR)達到中雙位數百分比(mid-teens%)的強健目標，展現公司追求卓越營運績效及永續發展的決心，歡迎優秀人才加入再創高峰。

聯發科也強調，從單身到成家，公司都提供全方位的員工福利，積極打造友善工作環境，包括星級美食及超過20間媲美百貨公司美食街的餐飲選擇、自建幼兒園滿足同仁托兒需求、高達八百坪的健康生活館、每年高額旅遊及到院健診補助、超過60個多元化社團、按摩舒壓服務等，讓同仁在工作之餘，也能享有無後顧之憂的工作環境。

聯發科 營收

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