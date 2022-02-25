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創新體驗 遠傳打造花蓮5G示範教室、虛擬攝影棚

經濟日報 / 記者楊伶雯／即時報導
遠傳打造花蓮5G示範教室、虛擬攝影棚，圖為遠傳電信企業暨國際事業群執行副總經理曾詩淵。圖／遠傳提供
遠傳打造花蓮5G示範教室、虛擬攝影棚，圖為遠傳電信企業暨國際事業群執行副總經理曾詩淵。圖／遠傳提供

花蓮縣政府教育處智慧教育中心今（25）日啟用「5G示範教室」及「5G虛擬攝影棚」，由遠傳電信（4904）建置5G網路，結合智慧城市與智慧教育應用，將科技結合花蓮特色，打造5G概念生活場域，以創新體驗讓師生更接近5G的落地應用。

遠傳電信企業暨國際事業群執行副總經理曾詩淵表示，花蓮縣政府積極發展全方位智慧城市，遠傳很榮幸能成為花蓮5G創新應用的合作夥伴，共同打造5G示範教室、5G虛擬攝影棚，運用科技得以靈活地提升學習方式與課程內容的多樣性，讓老師、學生體驗5G大頻寬、低延遲所帶來數位學習。

遠傳將持續透過5G「大人物」（大數據、人工智慧、物聯網）專長，從城市治理、教育文化、智慧交通、智慧醫療、觀光娛樂等應用，與縣府攜手打造安居樂業、永續發展的智慧城市，落實5G創新應用。

5G示範教室位於花蓮縣政府教育處智慧教育中心。遠傳展示的智慧城市應用包括「智慧路燈」－透過通訊聯網與路燈控制器，主動監控能耗、控制路燈開關與亮度、遠端排程控制路燈，提升能源效率；以及「智慧充電」－藉由聯網充電樁結合雲端平台，遠端控制多元場域，彈性支應不同場景需求。智慧教育應用則有「VR遠距共學」－打造師生異地互動的教學沉浸感，可建立花蓮種子師資培訓基地，協助教師經驗交流。

5G虛擬攝影棚以遠傳5G網路，結合虛擬實境與AI動態捕捉系統打造虛擬角色，透過多元科技結合在地特色增添課程豐富度。

智慧城市建設在各地快速開展，而智慧教育則重新描繪世代對於教學的想像，遠傳以5G「大人物」技術投入創新應用不遺餘力，持續協助政府部門解決公共安全與城市管理議題，扮演推動數位創新轉型的科技顧問角色，以科技實現智慧治理，讓台灣以5G智慧城市的實績接軌國際。

5G 遠傳電信

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