全球百大創新機構獎 鴻海為台企業唯一連5年入選

科睿唯安今（24)日公佈2022年全球百大創新機構獎，鴻海科技集團（2317）再次獲獎入選百大名單，這也是科睿唯安自2012年開辦評選以來，台灣唯一連續5年獲獎之民營企業。

全球百大創新機構獎今年評選方式採全新雙軌制方法學，除了評選專利數量外，同時也針對機構收錄之所有專利項目進行深度評估與計分。鴻海在新方法學之下，再度獲得主辦方青睞，突顯集團「有質、有量、有多用」的研發專利策略與目標得到產官學界高度肯定。

鴻海科技集團中央智權總處處長林忠億分享，「能獲得這個獎項，除了象徵鴻海是產業中的創新領導者外，也彰顯鴻海是技術知識發展進程中最重要的貢獻者，專利不僅是保護創新的研發成果，也是一種將創新技術與社會分享方式。

目前鴻海有效發明專利件數為54,253件，專利研發以配合未來發展策略、產品和客戶的需求為主，所以佈局於全球主要國家跟地區。其中以美國、日本之專利件數為最多，分別佔33%、30%，其次為中國大陸(21%)以及台灣(10%)，近年更聚焦在「電動車、數位健康、機器人」三大新興產業以及「人工智慧、半導體、新世代通訊」三項新技術領域，持續擴大相關專利佈局。

「隨著鴻海持續推動腦力密集發展的策略，研發成果透過專利的形式，將無形的智慧以文字呈現紀錄，以此分享鴻海如何面對問題、解決問題。未來也將會繼續秉持分享的精神，提出更創新的專利，為社會做出更大的貢獻，創造更大的價值!」林忠億提到。

為持續提升研發單位的技術力與專利價值，鴻海於 2021年成立中央智權總處，整合集團各事業單位的智財內容，並針對集團個別單位的智財需求，提供專業服務。同時做為鴻海對外智財窗口，定期與外界分享交流。

2022年初，鴻海更將集團智慧財產管理計畫透過官 方網站與外界分享，說明公司在智慧財產領域的管理、取得、維護以及獎勵的方式，並定 期公布統計的專利數量，說明專利範圍之定義、所使用之平台與統計方法，以公開、透明 的方式，讓外界進一步了解集團在專利上的佈局與應用。

鴻海未來除了持續透過專利獎勵制度，鼓勵同仁聚焦新技術的開發，厚植研發能量，提升 智財品質。每月也將定期進行專利監控，針對產業中有價值的問題，提出更好的解決方案，產出更有效益、對科技更有貢獻的智慧財產，維護專利品質，更為集團奠定創新競爭力， 穩定朝新科技領域應用發展前進。