鴻海電動車夥伴Stellantis 2021財報靚
鴻海（2317）電動車重要夥伴、全球第四大汽車集團 Stellantis 周三（23 日）盤前公布2021會計年度全年亮眼財報，全年營收、淨利優於分析師預期，首次實現獲利。
鴻海旗下富智康與全球汽車業巨擘Stellantis設立合資公司Mobile Drive外，雙方也宣布簽署合作備忘錄，在半導體設計領域建立夥伴關係，共同開發車用晶片。
在由菲亞特克萊斯勒（FCA）和標緻雪鐵龍集團（PSA）合併一年而成立的Stellantis ，旗下品牌包含Alfa Romeo、Maserati、Peugeot、Chrysler、Citroen、Dodge、DS Automobiles、Fiat、Jeep、Lancia、Opel等15個品牌。
Stellantis 公布的財報指出，去年營收為1,494 億美元、年增14%，全年淨利成長近兩倍達134 億歐元（約 150 億美元），均優於分析師預估。營益率為11.8%，優於原先10%的目標，該公司表示強勁的財報是為加速合併後綜效顯現的結果，並產生約36億美元的淨現金收益。
Stellantis 昨日大漲4.13%。
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