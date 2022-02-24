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緯創首度獲選科睿唯安百大創新機構 廣達連4年上榜

中央社 / 台北24日電

科睿唯安今天公布全球百大創新機構（Top 100 Global Innovators），代工廠緯創今年首度獲選，廣達從2019年起連續4年上榜，在發明創新成果的表現獲得肯定。

緯創董事長林憲銘透過新聞稿表示，過去數年，緯創持續擴大尖端科技研發的投資，更鼓勵以團隊研發競賽、策展、目標式腦力激盪專案、發明提案審查/研討活動，及專利大數據/技術趨勢分析等，形塑企業創新文化，並積極培植內外研發團隊與技術。

緯創專利布局遍布亞洲、歐洲、北美等區域，技術涵蓋領域包括醫療保健、擴增/虛擬實境與其他元宇宙應用、自駕及電動車、智慧車載系統、人工智慧、機器學習、機器人、先進通訊及網路、自動化等相關新興科技。

今年為科睿唯安（Clarivate）第11度公布全球百大創新機構，以專利數據分析來評選全球頂尖創新者，台灣今年共有9間機構入榜，再創歷史新高，僅次於日本及美國，與德國並列全球第3。

台灣入榜機構包含工業技術研究院、鴻海、廣達、台積電及聯發科技，以及首度入選的友達光電、台達電子、緯創資通和瑞昱半導體

科睿唯安首先基於專利數量確定具備候選資格的創新機構，再根據影響力與專利組合國際化程度等指標，關注及評估全球創新機構，今年起加入「成功足跡」及「技術獨特性」，以獲准專利所在市場的GDP（國內生產毛額）和技術組合獨特性做為評選指標。

科睿唯安指出，隨著全球創新模式及評估方法的演變，上榜機構名單的組成也發生變化。今年全球百大創新機構有一半以上（54家）來自亞洲，凸顯亞洲在全球創新舞台上日益增強的主導地位；其中，日本企業上榜35家，台灣9家，中國大陸和韓國各有5家機構上榜。

緯創 大創 瑞昱半導體

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