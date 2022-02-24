國產雙擺頭雷射切割模組 工具機展首度亮相

「TIMTOS x TMTS 2022工具機展」正在台北南港展覽館舉行，其中工研院攜手機械製造大廠上銀科技與國內最大雷射切管設備商和和機械，展出全台唯一國產化的擺動式雷射加工頭「雙擺頭雷射切割模組技術」，導入雷射切割機後，加工精度媲美歐美品牌，成本僅二分之一，將大幅提升國內雷射設備及工具機業者的國際競爭力。

全球雷射市場持續成長，市場研調機構Mordor Intelligence指出，預計在2022年至2027年，全球雷射市場的年複合成長率約為13.76%，其中亞太地區市場占比最大、成長最快。經濟部技術處為幫助國內產業升級轉型、強化供應鏈韌性，持續透過科技專案協助工研院開發國產化自主技術，其中「雙擺頭雷射切割模組技術」的研發，可謂國產雷射加工設備發展的新里程碑。

工研院雷射與積層製造科技中心執行長曹芳海表示，「雙擺頭雷射切割模組技術」是在雷射切割模組上增加兩組擺動軸，透過擺動軸內建的光學鏡組，搭配上銀科技的力矩馬達迴轉工作台（Torque Motor Rotary Table），導引2000W以上的高功率雷射源進行多自由度的擺動式切割動作，其旋轉軸可無限旋轉，不受角度限制，重複精度達到正負0.0028度。

曹芳海進一步指出，隨著雷射加工需求越來越精密，甚至要能在複合材料上切割出各種不規則的幾何圖型，如同人用手臂寫字或用手腕寫字的顯著差異，雷射切割機也需要仰賴擺動式雷射加工頭，作為能全角度運動的靈活手腕，提升切割效率與品質。

和和機械特助林祖年表示，相較進口歐美品牌的擺動式雷射加工頭一顆要價150至200萬元，工研院的雷射光路結合上銀科技的力矩馬達迴轉工作台之「雙擺頭雷射切割模組技術」，透過關鍵組件國產化，可大幅節省二分之一的成本，提升產品附加價值，此技術將導入和和機械的雷射3D管件切割機、五軸雷射切割機，提供國內雷射設備、工具機業者國際規格、國產價格的切割技術。

工研院擘劃2030技術策略與藍圖，其中在三大主議題之一的永續環境上，持續運用創新技術協助國內產業升級、轉型，進而實現智慧製造、節能減碳，歡迎各界與工研院共同合作，開創科技新未來。