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MSI微星科技揚威海外 奪PCMag評選最佳筆電品牌

經濟日報 / 記者蕭君暉／即時報導
MSI微星科技揚威海外 奪PCMag評選最佳筆電品牌。微星/提供
MSI微星科技揚威海外 奪PCMag評選最佳筆電品牌。微星/提供

美國知名PC媒體PCMag近期公布2022年讀者選擇獎「Reader’s Choice」，全球電競領導品牌MSI微星（2377）在總分10分之中，以9.5的高分奪下筆電品牌冠軍。這不但是微星過去7年內4度榮獲此獎，更是首度Windows筆電品牌擠下蘋果，獨佔冠軍寶座，凸顯微星筆電的品質與服務均獲得用戶肯定。

PCMag讀者對微星的整體滿意度，從去年評選的9.2分增加至9.5分，不但是筆電品牌近年拿下的最高分數（滿分10分），也是繼去年來連續2年獲獎，體現微星以滿足用戶需求為核心的產品設計思維。

在PCMag讀者評選的13項滿意度指標中，微星在其中7項拿下首位，包括支出（Cost）、易用性（Ease of Use）、可靠性（Reliability）、技術支援（Tech Support）、螢幕品質（Screen/display quality）、推薦可能（Likelihood to Recommend）以及淨推薦分數（Net Promotor Score）；尤其很難取得高分的技術支援項目，微星更拿下9.6分。

微星科技不斷在電競領域內精益求精，今年初在CES大展上發表多款新世代筆電、桌機、主板及周邊設備等新品，締造電競產業新篇章，在電競硬體產品方面一心為玩家量身打造，追求頂級規格絕不妥協。

微星科技於2月陸續推出搭載最新第12代Intel ® Core™ H系列處理器的全新高效能電競以及創作筆電，為創作與探索元宇宙打造的全新機款，搭配獨家研發的強悍散熱技術，全新境界的極致效能備受期待。

PCMag 2022年讀者選擇獎「Reader’s Choice」在今年1月10日至1月31日之間，邀請讀者針對過去1年的電腦產品使用經驗進行評分。

MSI微星科技揚威海外 奪PCMag評選最佳筆電品牌。微星/提供
MSI微星科技揚威海外 奪PCMag評選最佳筆電品牌。微星/提供

微星 筆電 電競

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