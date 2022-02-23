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台媒：台灣IC代工廠的綜合市場份額將達 70%

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集微網消息，2月23日，據台媒DIGITIMES報道，消息人士稱，當台積電和其它台灣的晶圓廠新增產能上線後，台灣的全球代工市場份額有望達到70%。 圖源：DIGITIMES
集微網消息，2月23日，據台媒DIGITIMES報道，消息人士稱，當台積電和其它台灣的晶圓廠新增產能上線後，台灣的全球代工市場份額有望達到70%。 圖源：DIGITIMES

集微網消息，2月23日，據台媒DIGITIMES報道，消息人士稱，當台積電和其它台灣的晶圓廠新增產能上線後，台灣的全球代工市場份額有望達到70%。

消息人士稱，僅台積電一家就佔據了全球晶圓代工市場約55%的份額。目前，台積電和其它台灣的代工廠共佔據全球約65%的市場份額。

此外，三星的晶圓代工市場份額在17%左右，僅次於台積電。聯電和格芯各佔約7%的市場份額。中芯國際和華虹的總市場份額達到6%。

消息人士認為，2023年後，隨著新增產能全部上線，預計上述廠商將共佔據全球代工市場份額的90%。即使有當地政府的補貼，留給其他公司的代工業務增長空間也非常小。

報道稱，英特爾最近收購了高塔半導體，但後者僅佔全球代工市場份額的1%。目前，市場觀察人士對收購高塔半導體是否會幫助英特爾代工服務（IFS）產生積極的增長看法不一。

台積電 半導體 中芯

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