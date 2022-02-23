台積電美國廠補貼有譜 美眾議院拍板補助半導體製造

台積電（2330）、三星等非美國企業在美國投資設廠補助有譜。美國國會於2月4日通過 America COMPETES Act of 2022（2022年美國競爭法），共將提供3,500億美元的資金，其中的520億美元用來促進美國半導體製造業，包含用於直接補貼新的製造設施的390億美元，除了美商英特爾晶圓廠之外，其餘台商代表台積電、南韓三星在美設廠亦將在補貼之內。

業界分析，我國半導體產業發展至今，全球地位顯著提升，根據 IDC 的預測，至2025年台灣晶圓代工產值市占率將是68%，雖然相比於 2020 年的 67% 變化不大，但由單純的商業活動轉變成可影響國家安全戰略性產業的半導體而言，能夠持續維持如此高的市占率實屬不易。

除了美國意識到它的重要性之外，歐盟與日本亦希望能藉由獎勵政策來扭轉現階段的頹勢，韓國與中國大陸直接扶植本土廠商更是不遺餘力，成為全球亮點的台灣半導體產業固然值得開心，但因成為各國角力的焦點，發展上更需步步為營。

台灣電路板協會也指出，屬於半導體供應鏈一環的載板近幾年隨著先進製程的推進，聲勢亦跟著水漲船高，不過也因為它的重要性被看見，各國的發展亦相當積極，日本掌握了上游關鍵材料，而韓國則是受惠於下游客戶的帶動，兩國各有其競爭優勢。

台灣電路板協會分析，縱使台灣載板產業因地利之便能夠搭著國內半導體的順風車，但在各國不斷對半導體釋出善意的情況下，或許未來競爭態勢會有所改變，再加上日韓皆有一定的技術水平，載板所面對之競爭模式將不同於中國大陸對於其它種類電路板產品的威脅。