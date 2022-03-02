NFT紅什麼？推特、NBA、麥當勞、GUCCI都在擁抱它

推特創辦人兼執行長傑克．多西（Jack Dorsey）最近將自己的第一條推特放上NFT拍賣。NFT承認推特創辦人傑克．多西所發出的史上第一條推特的所有權，並透過拍賣以290萬美元的價格售出。

傑克．多西將自己在2006年3月21日發出的第一條推特「剛剛設定好我的推特」（just setting up my twttr），放上推文代幣化市場「Valuables」（v.cent.co）平台上進行拍賣。據說傑克．多西預計將拍賣獲得的收益，全數捐給非洲因為感染新型冠狀病毒而深受其害的人們。在此平台中，銷售收入的95％由執行長傑克．多西所有，其餘5％則交給負責拍賣的Valuables。

NFT是非同質化代幣的縮寫，與隨時可以用其他代幣替代的「同質化代幣」（Fungible Token）概念相反，指的是具有不可相互交換特性的數位資產。

NFT基於區塊鏈而誕生，具有防偽優勢，保障安全性，對於所有權歸屬也有所保障，有著「智慧型合約」的特點，善用智慧型合約，製作者就能根據合約條件在未來重新販售時，獲取一定的版稅。

NFT是具有稀缺性的數位資產，每年創造了2倍以上的成長趨勢。 圖片來源/ingimage

NFT是一種全新的「檔案格式」，開啟了新的經濟生態系。因為可以立刻檢查數位檔案的來源，所以能驗證檔案是否為原件，也能追蹤所有權。

NFT是可以在區塊鏈上生成的一種代幣，每個代幣都有固定編號，這種新興的檔案格式可以透過傳送代幣互相交換。當NFT與數位檔案結合，就能輕易透過固定編號來檢視該檔案的所有人，以及確認是否為原件。

近來電子商務（E-commerce）備受矚目，小型企業即使沒有實體商店，也能在線上針對消費者推動生意，但是電子商務是以實際世界為基礎運作的，在商品的製造及運送上需要供應鏈，因此初期得投入許多經費，這也造成了進入電子商務的阻礙。

但是NFT是數位商品，無需製造商品的工廠，也不必長途運送。只要將代幣傳送至數位錢包的地址，就算完成交易。未來NFT將會被廣泛使用，就像網路交易一樣頻繁。

NFT屬於虛擬資產的一種，雖然是可以利用區塊鏈技術複製的數位內容，不過能透過加密標示所有權，再結合紀錄該商品訊息的後設資料（Metadata），以及防止非法複製的時間戳（Timestamp），即可成為世界上獨一無二的數位資產。

過去數位資產允許複製而導致原件喪失意義，而NFT的出現賦予數位資產獨特性，承認其經濟價值，由此開啟了以合理價格購買、販售的新市場。

在貨幣受到限制後，NFT市場開始獲得關注。NFT雖然與比特幣、以太幣等同質化代幣相同，都是運用區塊鏈技術，最大的不同，在於NFT能賦予數位資產額外的「認知價值」（recognized value），並且不可互相交換。

NFT是具有稀缺性的數位資產，每年創造了2倍以上的成長趨勢。在2021年第一季市場規模突破了20億美元。

早期積極引進NFT的，大多是與數位收藏品相關的領域，其中獲得巨大成功的案例，正是NBA Top Shot（NBA官方授權卡牌蒐藏應用）。球迷們透過平台交易被賦予固定編號的NBA 比賽精采畫面，也推出實體籃球集換式卡牌（trading card）的數位版本。最近詹姆斯（LeBron James）的精采畫面以20萬美元賣出，NBA Top Shot平台創下了3億800萬美元的總銷售額。

連鎖速食品牌麥當勞的法國分公司，也加入了NFT市場。法國麥當勞策劃NFT相關活動，向顧客販售數位麥克雞塊、薯條、大麥克、聖代。

新經濟生態系的出現年長世代或許難以理解，然而MZ世代自然地接受、認同數位收藏品和虛擬空間的所有權。近年GUCCI也計劃推出自家的NFT。

與元宇宙相關的NFT具有以下幾點特徵：

1. 像虛擬貨幣一樣，投資利用區塊鏈與NFT的虛擬資產，即可獲得經濟利益。

2. JPEG、GIF、3D動畫、虛擬實境等任何一種數位資產，都可以成為NFT。除了提供實際產品或服務，以交換財物的傳統方式外，虛擬的數位產品也可以成為交易對象。

3. NFT沒有實物交易過程中會遇到的運送或保管、產品瑕疵等問題。運作方式為知名奢侈品牌販售實體產品，同步販售數位化的品牌圖片。

4. NFT被賦予經濟價值，是連結產品支持者或顧客的溝通工具。賦予特定資產金錢上的價值或價格，該資產能進行收藏或交易，透過這種管道和方式，知名品牌和顧客之間能建立更緊密且親密的關係。站在企業的立場，在宣傳與行銷品牌的同時，也能達到建構經濟生態系的效果。

NFT畫廊是近來最常被使用的服務。NFT用於為數位產品賦予不可替代的代幣，得以販售或拍賣產品的所有權。由於標示了所有權，所有人都能看見數位產品本身。不過即使存在數位複本，也無法證明其所有權，必須取得NFT，才被認可擁有所有權。

最具代表性的交易所OpenSea，在Spatial內舉辦虛擬畫展，展出上傳於NFT的作品，觀眾可以在OpenSea 畫廊欣賞被賣出或交易的多件作品。

虛擬不動產交易網站earth2，也和NFT一樣備受矚目。earth2是將地球上所有土地切割為10平方公尺，可以用現金購買和出售的平台。

earth2網站上販售的土地，並不是現實世界實際生活中的土地，而是利用衛星影像創造出和地球一模一樣的虛擬行星，並在此買賣土地。

在earth2購買的土地，只會留在遊戲伺服器的紀錄中，對現實世界不會造成任何影響。

儘管如此，仍有許多人為了購買earth2上的不動產競相參與競標。這款遊戲於2020年11月開始提供服務，到2021年4月，美國使用者的資產價值已經高達3215萬美元；義大利在earth2 虛擬不動產投資810億美元；韓國使用者也投入了745萬美元。

投資平台「Republic」在元宇宙虛擬空間內開發「數位不動產」，並且開放購買，主打休憩園區的概念，在其中布置了小型庭園，擺上帳篷、躺椅和家用餐桌。

該基金主要以Decentraland、The Sandbox、Cryptovoxels、Somnium Space等不同類型的元宇宙虛擬空間為對象。人們可以利用基金內的資金在這些空間建造飯店、商店，提高資產價值。

Republic宣稱將會開發酒吧和賭場等設施，也正與知名連鎖飯店洽談中。現實世界中的不動產投資模式「投資－開發－創造收益」，正應用在遊戲內的數位虛擬世界。該基金目前只有收到邀請的99人才能加入，投資金額每人最少為2萬5,000美元。

《2025元宇宙趨勢》。圖／采實文化提供

過去雖然也有個人之間交易元宇宙空間的案例，但推出投資商品還是第一次。隨著使用者在元宇宙中停留的時間逐漸增加，展覽、表演、購物、聯誼等，越來越多經濟活動都選擇在元宇宙中進行，相信數位不動產的投資價值也將水漲船高。

人們相信虛擬不動產有望成為未來的替代投資手段，因此一窩蜂湧向數位影像的虛擬土地。

(本文摘錄自《2025元宇宙趨勢》，采實文化出版，未經同意禁止轉載。)