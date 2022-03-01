元宇宙趨勢不可擋 歷史上這些「疫情革命」都曾改變人類命運

疫情瞬間帶來的變化

疫情帶來了巨大的改變，我稱之為「疫情革命」，這並非由人類的技術發展所帶動，而是病毒強迫造成的改變，瞬間顛覆了人們原本的工作方式（包含業務、教育、醫療、活動等）。這是一場大自然主宰人類，強制改變人類的革命，並非由技術與產業的變化所造成，所以不能歸類為工業革命。

回顧人類歷史，也有幾次像新冠肺炎一樣改變世界與人類的「疫情革命」。

‧黑死病擊潰歐洲，卻帶動文藝復興

1350年，席捲歐洲的黑死病，瞬間帶走了三分之一的人口。由於勞動力匱乏，向富裕領主租田耕種的舊有封建制度開始瓦解，導致西歐走向近代化與商業化，也帶動貨幣經濟的形成。

勞動力的減少也導致工資上漲，企業家開始投資能取代人類勞動力的技術開發。接著大航海時代來臨，從海路出發尋找其他大陸的需求出現，刺激了歐洲殖民主義的膨脹，西歐諸國紛紛在世界各地建立霸權。

黑死病終結了封建的時代，同時加速歐洲的帝國主義，並且開啟了文藝復興的時代。

‧征服美洲的天花

在歐洲殖民地逐漸擴張的1400年代末期，美洲大陸上約有6,000萬人居住。當時全世界人口約有6億人，光這塊土地就住著10％的人口。但在成為歐洲的殖民地後，人口急速銳減到大約500萬至600萬人。在開拓殖民地時，有不少原住民遭到殺害，隨著歐洲開拓者傳入的細菌「天花」與疾病，免疫力不足的大量原住民遭到消滅。

由於生存者的數量急遽減少，人類耕種或居住的土地面積也大幅萎縮，原本人們居住的土地自然地回歸森林或草原。植物與樹木的增加，降低了大氣中二氧化碳的含量，進而使多數地區的氣溫下降。這樣的變化遇上大規模火山爆發與太陽活動的減少，為世界各地帶來氣溫驟降的小冰期。

深受氣候與環境變化影響的地區，正是歐洲。當時歐洲面臨了嚴重的歉收與飢荒，陷入水深火熱之中。換言之，天花導致了地球氣溫的變化，進而造成歉收與飢荒。

‧西班牙人靠病菌征服印加帝國

15世紀初，祕魯勢力向南北擴張，整合了使用20種語言的百餘個部落，容納1,200萬以上的居民。

他們開鑿灌溉設施，大規模栽種玉米、大豆、辣椒、馬鈴薯、番薯等作物，也建設完善且精良的道路系統，像是開闢橫貫安地斯山脈多條山脊的道路，形成總長達3 萬公里的龐大路網，條條大路通中央。

1532年，西班牙人皮薩羅（Francisco Pizarro）帶領配備火繩槍與馬匹的士兵，以強勢軍力擄獲印加帝國的皇帝阿塔瓦爾帕（Atawallpa），虐殺大量印加人。不過當時死在西班牙軍隊槍下的人，遠不及被歐洲傳入的細菌感染而死亡的人，所以西班牙人之所以能征服印加帝國，並非依靠槍枝與武器，而是病菌。西班牙人算是藉病菌征服了印加帝國。

‧使中國明朝滅亡的鼠疫

明朝統治中國幾乎長達三個世紀，當時中國在文化或政治對東亞地區有極大的影響力。然而到了1641年，中國北方鼠疫擴散，許多人因此喪命。部分地區甚至有20%至40％的人口死亡。

除了鼠疫，當地還伴隨著乾旱與蝗災，導致農作物乾枯，飢腸轆轆的人們開始食用因傳染病而死的屍體，加速了傳染病的擴散。於是鼠疫由北方的侵略者傳入並擴散，最終導致了明朝的滅亡。

從滿州地區來的侵略者消滅了明朝，建立清朝，其實也算是藉由鼠疫消滅了明朝，建立大清王朝。

‧擊退拿破崙的黃熱病

法國拿破崙於1800 年代出兵海地時，當地爆發黃熱病，5 萬名士兵只剩3,000 人活著回到法國，拿破崙最終放棄征討海地。

在賈德．戴蒙（Jared Diamond）《槍炮、病菌與鋼鐵》（Guns, Germs and Steel）中，將改變世界歷史的三個要素定義為槍砲（武器與戰爭）、細菌（病菌）和鋼鐵（技術、文化、制度、貿易等）。槍砲與鋼鐵看似是決定征服之戰的勝利，實現殖民地擴張與獲得奴隸的關鍵，然而根據書中描述，其實細菌發揮了更大的影響力。

歷史告訴我們，比起肉眼可見的槍砲與鋼鐵，肉眼看不見的細菌具有更大的破壞力。目前我們正經歷的新冠肺炎，也對人工智慧、機器人所主導的第四次工業革命技術及人類歷史的發展，造成相當大的影響。人類未來將會快速且大幅改變，而這將遠遠超乎我們的想像。

人類與新科技主導的第四次工業革命，已經興起一段時間，但是疫情革命卻在第四次工業革命興起的過程中爆發，當前急需快速改變。

每一次工業革命的改變程度，都以線性比例增加。假設由蒸氣機帶動的第一次工業革命，改變的程度是「1」；利用傳送帶進行量產的第二次工業革命，改變的程度就是「10」；電腦與網路帶動的第三次工業革命是「100」；而大數據、物聯網、雲端、機器人、AI帶動的第四次工業革命就是「1,000」。但疫情革命帶來的改變程度，卻是能瞬間改變全世界的「難以預測」。

當務之急應是預測疫情結束後，整個國家與社會、技術與文化、經濟將產生什麼樣的變化，我們的生活與工作方式又將如何改變，並對此事先做好準備。目前可以確定最大的改變，將會是線下與面對面的交流方式，轉向線上與非面對面的零接觸模式。對此，我們必須做好萬全準備因應。

在需要進辦公室工作的時代，主管必備的領導能力是溝通與傾聽、關懷、賦予權責、領袖魅力、輔導培訓、透明度；隨著居家辦公與遠距工作逐漸成為常態，最重要的領導能力將會轉變為有效主持視訊會議，進而達成目標的「引導主持」（Facilitation）技能。因此以這波疫情為起點，領導能力將出現如圖表1-6的變化。

2021年7月，韓國文化內容振興院（KOCCA）針對目前文化內容領域中最受矚目的元宇宙，進行大數據分析。在選出與該主題相關的核心議題，並分析其特性後，發表名為〈從大數據看元宇宙世界〉的研究論文。

這項研究的設計是為了分析元宇宙相關大數據，因此以10年為單位區分1990年代、2000年代、2010年代、2020年代，蒐集並選出各個時期主要的關鍵字，分析核心議題的特性。

圖表1-6 疫情影響的領導力變化

這項研究中使用的關鍵字有五個，分別為元宇宙、AR、生活紀錄、鏡像世界、VR，共分析24,000件新聞報導。分析結果顯示，1990年至2020年為止，整個社會對元宇宙相關的討論，主要在於對新技術服務的關注，以及運用元宇宙帶來的變革和經濟成長，主要議題皆反映了各個時代的變化。

各時代主要議題分析如下：1990年代聚焦於網路通訊服務、VR技術、新興商業市場；2000年代聚焦於VR服務、網路中毒及暴力、新世代成長動力；2010年代聚焦於第四次工業革命人才養成、AR技術與AR及VR服務；2020年代聚焦於智慧型App及技術改革、元宇宙徵才及招生，以及偶像（虛擬替身）和虛擬表演等議題（見圖表1-7）。

圖表1-7 1990年至2020年各時代的關注議題

整個社會對元宇宙的關注，從2010年代開始緩慢增加，並且在2021年快速增加。在疫情爆發後，線上往來與落實社交距離逐漸成為常態，與虛擬表演或活用虛擬空間相關的徵才、招生等活動應運而生，社會對元宇宙的關注也與日俱增。與元宇宙相關的主要關鍵字，開始轉向因應時代變化的基礎設施與網路、遊戲及電影等VR、文化內容、大數據、物聯網等第四次工業革命、ZEPETO、區塊鏈等。

近來吹起的元宇宙熱潮，不會只是曇花一現，元宇宙已經與各個領域相互銜接，許多企業也正積極參與及投資。

提供數位新體驗，留住客戶

第四次工業革命的時代已經來臨，數位轉型多年來一直是各個組織與公司最優先實現的目標，所有領域或產業都是如此，若不盡快趕上，就可能慘遭市場淘汰或在同業競爭中敗下陣來。近年來這股危機意識日益增強，所以各家公司紛紛委任數據科技（Data Technology, DT）負責人，組成專家團隊，積極投入數據科技的引進與普及。

數據科技的最終目的是為了要提供給客戶新的體驗。當客戶享受企業所提供的新體驗，就有機會成為該企業的忠實客戶，進而主動向旁人推薦或宣傳該公司，一傳十，十傳百，達到宣傳的效果。

那麼，數據科技只對新的體驗有效嗎？可能有人會問，過去類比時代的客戶體驗，難道就沒有意義嗎？類比時代的客戶體驗當然也有意義，不過客戶所能獲得的體驗類型或範圍有一定的局限，難以做出與競爭公司的差異化。反之，數位時代的客戶體驗更加豐富，能提供更多元的經驗。在開發與提供客戶體驗上，也有更大的彈性，所以效果也更好。

根據美國電腦軟體公司Adobe於2021年發表的數位趨勢報告，在客戶體驗先驅中，有70％以上創造了超越同業競爭者的商業成果。這些擁有成功策略與技術的先驅企業，獲得客戶忠誠度的可能性是一般企業兩倍以上。也就是說，客戶永遠懂得避開提供劣質數位體驗的企業。

若這些先驅企業搶先瞄準元宇宙，並選擇元宇宙作為客戶體驗的新平台，積極站上業界的前端，享受了搶占先機的好處，後起企業想要超越先驅企業，幾乎成為不可能的挑戰。從數年前開始，先驅企業開始將即時3D 技術、AR 及VR 等技術，廣泛應用在電影或產品設計、自動化生產、建築物設計等不同領域。為了防疫嚴格落實社交距離、增加線上往來，元宇宙瞬間成為寵兒。

熟悉3D遊戲與虛擬替身的MZ世代，助長了元宇宙的熱潮。MZ 世代懂得如何在元宇宙空間中，創造一個彰顯自己獨特性格的虛擬替身，代替自己在虛擬空間活動，也擅於利用虛擬道具來打扮虛擬替身，藉此向他人誇耀，所以相當瘋迷元宇宙。

《2025元宇宙趨勢》。圖／采實文化提供

在瞬息萬變的世界，想要吸引高購買力的新世代客戶，須提供嶄新的客戶體驗，在技術面上有幾個重要的項目：

● 了解B2C（企業對消費者）企業與B2B（企業對企業）企業的重點不同。

● B2C企業以個人化服務為優先，其次依序是IoT與連線設備、影像、AI與機器人、AR及VR。

● B2B企業也是以個人化服務為優先，接著依序是影像、AI與機器人。

也許很快，元宇宙就會提供使用者獨特體驗，且擊敗其他項目，成為最重要的技術。

(本文摘錄自《2025元宇宙趨勢》，采實文化出版，未經同意禁止轉載。)